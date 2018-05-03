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Роману Юшкову предъявлено обвинение в отрицании Холокоста
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Роману Юшкову предъявлено обвинение в отрицании Холокоста 

РИА «ФедералПресс» 36 минут назад
Следствие считает, что своими действиями Юшков совершил реабилитацию нацизма, отрицал факты, установленные Нюрнбергским трибуналом в ходе процесса над руководством нацистской Германии. Это подпадает под ч. 1 ст. 354.1 УК РФ. Также Юшков обвиняется в возбуждении ненависти согласно ч. 1 ст. 282. С публициста взята подписка о невыезде.
Уголовное дело против Юшкова возбудили в августе прошлого года. Основанием стал репост им в соцсетях статьи мурманского публициста Антона Благина, в которой тот подвергает сомнению общепринятую в науке численность жертв Холокоста.
Также в деле Юшкова присутствует другой эпизод. В своей публикации во «Вконтакте» он отметил, что в национальных республиках СССР было выше потребление, чем в РСФСР.
Эксперты признали, что в публикациях есть как признаки отрицания Юшковым факта уничтожения шести миллионов евреев руководством нацистской Германии в годы Второй мировой войны, так и признаки унижения человеческого достоинства, возбуждения вражды и ненависти по национальному признаку.
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