Роману Юшкову предъявлено обвинение в отрицании Холокоста

Следствие считает, что своими действиями Юшков совершил реабилитацию нацизма, отрицал факты, установленные Нюрнбергским трибуналом в ходе процесса над руководством нацистской Германии . Это подпадает под ч. 1 ст. 354.1 УК РФ. Также Юшков обвиняется в возбуждении ненависти согласно ч. 1 ст. 282. С публициста взята подписка о невыезде.

Уголовное дело против Юшкова возбудили в августе прошлого года. Основанием стал репост им в соцсетях статьи мурманского публициста Антона Благина, в которой тот подвергает сомнению общепринятую в науке численность жертв Холокоста.

Также в деле Юшкова присутствует другой эпизод. В своей публикации во «Вконтакте» он отметил, что в национальных республиках СССР было выше потребление, чем в РСФСР.

Эксперты признали, что в публикациях есть как признаки отрицания Юшковым факта уничтожения шести миллионов евреев руководством нацистской Германии в годы Второй мировой войны, так и признаки унижения человеческого достоинства, возбуждения вражды и ненависти по национальному признаку.