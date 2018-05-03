Ещё
Правонарушения подмосковных охотников нанесут на интерактивную карту
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правонарушения подмосковных охотников нанесут на интерактивную карту 

Lenta.ru 38 минут назад
Нарушения в сфере охоты в Подмосковье планируют нанести на интерактивную карту, для этого разрабатывается специальная геоинформационная система, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. Его слова в четверг, 3 мая, приводятся на сайте регионального правительства.
«Мы сейчас разрабатываем геоинформационную систему. В ней будет несколько слоев, в том числе надзорный слой, то есть на интерактивной карте будут отмечаться места, где выявили нарушения. Будет видно, в каких местах чаще происходят правонарушения, значит им будет уделено больше внимания. Пока она [система] в разработке, какая-то ее часть будет доступна охотникам. Появится она в течение этого года», — сказал Разин.
Он добавил, что в систему внесут сведения об учете животных и птиц Подмосковья, их численность и плотность, а также данные по границам охотничьих хозяйств, зонам охраны. «Там будет вся необходимая информация по биотехническим сооружениям, где какие есть. Все будет в системе», — подчеркнул министр.
Ранее в четверг заместитель руководителя Госохотнадзора Московской области Виктор Еремин сообщил, что в период весенней охоты на птицу было зарегистрировано около 150 нарушений. По его словам, 25 материалов передали в суд, который примет решение о лишении права охоты.
23 апреля Андрей Разин сообщил, что зафиксировано больше нарушений по сравнению с прошлогодними показателями. Кроме того, в ходе проверок были выявлены и нарушения способов охоты.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы68
Россия начала жесткий досмотр следующих на Украину судов185
Полномочия Медведева передадут Кудрину1012
В Сирии разбился российский истребитель476
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка112
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
01:26
Решившего проверить прокуратуру россиянина побили лопатой
Происшествия Криминал
00:40
«Нобель» испортил секс-скандал
В мире
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
03:45
Порошенко удивил новым меню силовиков
Украина Армия
00:46
Еще один мессенджер заблокируют в России
Интернет Наука и техника
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
00:38
МВД показало личные вещи Чикатило
Происшествия Другое
01:57
В Москву придет похолодание
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение