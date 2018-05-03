Что мешает жителям Дальнего Востока развивать заготовку дикоросов

МОСКВА , 3 мая. / ТАСС /. Сезон сбора дикорастущих съедобных и лекарственных растений, ягод, грибов, орехов начинается в мае в дальневосточной тайге. Первыми его открывают сборщики черемши и папоротника на юге Приморья.

Ежегодно, по данным ученых, в стране заготавливают дикоросов на 50 — 70 млрд рублей. Однако это лишь незначительная часть того, что добывали в лесах страны 20 лет назад. Тогда объемы заготовки дикоросов превышали нынешние в три — пять раз.

По мнению специалистов, дальневосточная тайга таит в себе огромный потенциал для развития бизнеса на природных ресурсах. Однако многие участники этого рынка предпочитают вести бизнес в Сибири и центральных регионах страны из-за неразвитой на Дальнем Востоке дорожной инфраструктуры, отсутствия законодательного регулирования рынка дикоросов и плохо отлаженной системы потребительской кооперации. О том, каково в настоящее время состояние рынка дикоросов на Дальнем Востоке и есть ли перспективы у бизнеса в этой сфере, рассказали ТАСС ученые и представители региональных правительств.

Миллиарды, остающиеся в тайге

Ежегодно, по словам ведущего научного сотрудника лаборатории интродукции и селекции Ботанического сада-института Дальневосточного отделения (ДВО) РАН Романа Дудкина, в стране заготавливается дикоросов примерно на 50-70 млрд рублей, а к сборам лесных ресурсов и их переработке сезонно привлекается до 5 млн человек.

По словам старшего научного сотрудника Института экономических исследований ДВО РАН Григория Сухомирова, в 90-е годы, когда существовала четкая система государственных промыслово-охотничьих хозяйств и потребительской кооперации, Дальний Восток занимал одно из ведущих мест по этим показателям и, более того, отличался большим разнообразием лесных ресурсов.

Однако сегодня ситуация изменилась. По словам Сухомирова, после разрушения системы потребкооперации сборы ягоды в тайге Дальнего Востока снизились по сравнению в 90-ми годами прошлого века более чем в два раза, орехов — в три-четыре раза, грибов — в пять раз, вдвое меньше заготавливается папоротника и практически не собирается березовый сок.

"В целом, если раньше заготовки дикоросов были на уровне 12 тыс. тонн, то сейчас — менее 5 тыс. тонн", — сказал Сухомиров. По его словам, ситуация с заготовками по стране несколько лучше в тех регионах, где развита сеть дорог и проживает больше населения, например в Сибири и в Центральной части.

Некоторые дальневосточные регионы предпринимают усилия по возрождению переработки таежного сырья. Например, в Якутии на этом рынке работает порядка 20 предприятий и объемы заготовки дикорастущего сырья постепенно увеличиваются. Так, за последние три года, по данным регионального минсельхоза, показатель увеличился с 90 до 170 т, появились и новые виды продукции, например чай из северных трав.

Дикоросы вне Лесного кодекса

Развитие бизнеса в сфере заготовки дикоросов сдерживают, помимо прочего, и несовершенства Лесного кодекса. Как отметил директор предприятия «Лесные продукты», занимающегося переработкой дикоросов, Евгений Хрустов, Лесной кодекс с одной стороны разрешает населению заготавливать дикоросы в практически неограниченном количестве для себя или для предприятий-переработчиков, с другой — обязывает такие предприятия закреплять за собой на долгий срок участки лесного фонда.

"К примеру, необходимо для производства сиропа собрать такой-то объем брусники. Для этого нужно арендовать огромную площадь, заплатить за нее деньги, вести определенные противопожарные мероприятия. Брусника при этом на твоем участке может и не появиться, зато на соседнем будет, но зайти туда уже не имеешь права", — пояснил Хрустов, добавив, что в настоящее время ведется «полузаконная» заготовка.

Председатель комитета охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов Хабаровского края Игорь Суслов согласен с мнением, что одним из основных факторов, сдерживающих развитие сферы заготовки и переработки дикоросов, является неурегулированное законодательство.

Он отметил, что министерство природных ресурсов региона работает над разрешением сложившихся в правовом поле противоречий. В частности, ведомство подготовило и направило в Совет законодателей РФ предложение рассмотреть изменения в Лесном кодексе и дать возможность наравне с договором купли-продажи лесных насаждений заключать договор купли-продажи пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений. При этом предусмотреть не аукционное, а заявительное право их заключения.

Пока законодатели ищут пути решения, занятые в сфере переработки дикоросов предприниматели уходят за ягодой и другими лесными дарами в другие регионы. Как рассказал директор «Лесных продуктов» Хрустов, наладивший переработку дикоросов в Хабаровском крае, практически весь объем ягод для производства сиропов, папоротника он получает в Алтайском крае и в Вологодской области

"Сейчас выигрывают те территории, в которых преобладает сельское население и есть достаточно развитая сеть дорог, как в Алтайском крае, Вологодской, Томской областях. Там организовать заготовки коммерческим хозяйствам куда проще, чем на Дальнем Востоке, и вдвое выгоднее", — отметил Хрустов.

Ущерб, наносимый окружающей среде

Развитие рынка дикоросов на Дальнем Востоке затрагивает и проблемы охраны дикой природы. Сегодня их сбор в тайге ведется хаотично и практически не контролируется. В результате, по словам ведущего научного сотрудника лаборатории интродукции и селекции Ботанического сада— института ДВО РАН Романа Дудкина, в продаже, помимо грибов и ягод, нередко встречаются и краснокнижные растения — женьшень, кирказон маньчжурский, пионы.

Местные жители, как добавил замдиректора по охране национального парка «Земля леопарда» Евгений Стома, во время сбора лесной продукции порой нередко нарушают закон, заходя за редкими растениями и плодами на территории национальных парков, в том числе и парка «Земля леопарда».

Значительный ущерб окружающей среде наносят также сборщики кедрового ореха, объемы заготовки которого увеличиваются в последние годы из-за его высокой стоимости.

Неограниченный сбор кедрового ореха лишает копытных животных естественной кормовой базы, а костры, которые разводят уходящие за его сбором в тайгу люди, становятся причиной возникновения природных пожаров. Чтобы минимизировать ущерб окружающей среде, в регионе ограничили период сбора кедровых шишек, отведя на это 1,5 месяца осенью, а также запретили вырубку и повреждение деревьев и кустарников.