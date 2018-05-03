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Airbus намерен изменить названия C Series
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Airbus намерен изменить названия C Series 

AirCargoNews.ru 38 минут назад
Фото: AirCargoNews.ru
В соответствие с донесениями нашего источника в руководстве концерна Airbus, оно рассматривает возможность изменения названия реактивных самолетов Bombardier C Series. В случае с CS100 на A210, а в случае с CS300 — на A230. Европейский производитель приобрел контрольный пакет акций Bombardier в октябре 2017 года. Поставку канадских региональных авиалайнеров в США пытался заблокировать Boeing, но в январе этого года американская Комиссия по международной торговле приняла решение, что в Сша нет оснований накладывать на самолеты Bombardier 300-процентных таможенных пошлин. Торговый спор велся вокруг заказа на 75 единиц CS100, которые должны были поступить авиакомпании Delta и стал причиной сильной задержки с их производством. Кроме того, проблемы усугубляли опоздания с поставкой турбовентиляторных двигателей Pratt & Whitney PW1500G. По мере того, как Airbus ускоряет процесс производства CSeries, концерн начал переговоры с United Technologies по вопросу новых цен компонентов и услуг для этого семейства самолетов. До сих пор Airbus никак не прокомментировал ни возможность изменения названий канадских самолетов, ни своих переговоров с United Technologies. Однако обе стороны не скрывают, что согласовывают сроки открытия производственной линии C Series на заводе Airbus в штате Алабама.
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