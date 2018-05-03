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Смотр инициатив жителей ВАО прошел в Богородском
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Смотр инициатив жителей ВАО прошел в Богородском 

Официальный сайт управы района Богородское 39 минут назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
На базе филиала «Богородское» ТЦСО «Сокольники» в рамках пилотного проекта «Московское долголетие» состоялся смотр инициатив жителей районов Сокольники, Богородское, Метрогородок, Соколиная гора, Преображенское.
Мероприятие было направлено на взаимодействие и расширение сотрудничества москвичей старшего поколения и представителей исполнительной власти, и контрагентов, предоставляющих услуги в рамках проекта «Московское долголетие».
В жюри вошли депутат МО Богородское, председатель районного совета ветеранов С. И. Афанасьев, заместитель председателя совета ветеранов района Преображенское Е. Д. Родионова, преподаватель школы №1349 Р. Н. Кузнецов и заместитель директора ТЦСО «Сокольники» Ж. А. Пронина.
Проекты по художественно-прикладному творчеству и общей физической подготовке были представлены на смотр. С инициативой «Вышивка лентами» от района Богородское выступила Н. И. Фетисова. Соколиная Гора представила проект «Волшебный фетр», Сокольники — «Ожившие картины», Преображенское — «Бумажные фантазии», Метрогородок — «Гимнастика для здоровья».
В этом важном для территориального центра соцобслуживания «Сокольники» мероприятии обсуждались не только вопросы конкретных инициатив, но и вопрос качества обслуживания посетителей центра.
Смотр проходил в рамках практического семинара, организованного в формате круглого стола. Оно собрало представителей разных организаций и активистов старшего поколения.
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