Смотр инициатив жителей ВАО прошел в Богородском

На базе филиала «Богородское» ТЦСО «Сокольники» в рамках пилотного проекта «Московское долголетие» состоялся смотр инициатив жителей районов Сокольники, Богородское , Метрогородок, Соколиная гора, Преображенское.

Мероприятие было направлено на взаимодействие и расширение сотрудничества москвичей старшего поколения и представителей исполнительной власти, и контрагентов, предоставляющих услуги в рамках проекта «Московское долголетие».

В жюри вошли депутат МО Богородское, председатель районного совета ветеранов С. И. Афанасьев, заместитель председателя совета ветеранов района Преображенское Е. Д. Родионова, преподаватель школы №1349 Р. Н. Кузнецов и заместитель директора ТЦСО «Сокольники» Ж. А. Пронина.

Проекты по художественно-прикладному творчеству и общей физической подготовке были представлены на смотр. С инициативой «Вышивка лентами» от района Богородское выступила Н. И. Фетисова. Соколиная Гора представила проект «Волшебный фетр», Сокольники — «Ожившие картины», Преображенское — «Бумажные фантазии», Метрогородок — «Гимнастика для здоровья».

В этом важном для территориального центра соцобслуживания «Сокольники» мероприятии обсуждались не только вопросы конкретных инициатив, но и вопрос качества обслуживания посетителей центра.

Смотр проходил в рамках практического семинара, организованного в формате круглого стола. Оно собрало представителей разных организаций и активистов старшего поколения.