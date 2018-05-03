Кабмин запустит агрегатор для малых госзакупок

Российское правительство запустило пилотный проект единого агрегатора торговли. Такое название получил информационный ресурс для госзакупок малого объема, сообщила «Газета.ru»

Уточняется, что агрегатор поможет расширить возможности для различных субъектов предпринимательства. В частности, они смогут предлагать свои товары, работы и услуги заказчикам, осуществляющим госзакупки.

Размеры закупок, о которых идет речь, будут варьироваться до 100 тысяч, до 200 тысяч и до 400 тысяч рублей в зависимости от их целей. Как пояснили в правительстве, агрегатор обеспечит взаимодействие поставщиков товаров, работ, услуг, размещающих свои предложения, с госзаказчиками.