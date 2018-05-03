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Выступление советника по национальной безопасности Соединенного Королевства Марка Седвилла
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Выступление советника по национальной безопасности Соединенного Королевства Марка Седвилла 

ИноСМИ 41 минуту назад
Фото: ИноСМИ
Сэр Марк Седвилл: Если сравнивать атаку Солсбери с нападением Литвиненко, то, что мы сделали в случае с Литвиненко, представляло собой односторонний ответ — уголовное расследование, выявление возможного подозреваемого, просьбу о выдаче, на которую было отказано, и введённые вслед за этим санкции, которые были узконаправленными. Это заняло много времени, и, конечно же, эти люди все еще находятся на свободе.
Отчасти из-за этого мы пришли к выводу, что в случае с Солсбери это не сработало бы, и поэтому нам пришлось реагировать по-другому. Мы смотрели через призму того, что наиболее эффективная реакция будет заключаться в сдерживании атаки подобного рода в будущем, что существенно повысит их цену. Также это продемонстрирует России иную природу и уровень эффективности нашего ответа.
Таким образом, мы были намного быстрее и действовали, основываясь на данных разведки, не ожидая завершения расследования — оно все еще продолжается, но мы действовали на основе оценки разведки. Мы продемонстрировали свою первоначальную позицию России, которая включала только два объяснения, а затем, как вы знаете, премьер-министр ввела целый ряд мер. Затем мы работали над тем, чтобы привлечь на нашу сторону союзников. Это, по сути, пример доктрины объединения на практике. Мы бы этого не сделали, если бы не пришли к выводу, что это является самым эффективным способом заставить россиян заплатить больше, чем они рассчитывали, когда принимали такое решение.
Вопрос: Коротко по Солсбери. Сэр Марк, вам известно, кто отравил Скрипалей? Сэр Марк Седвилл: Пока нет.
Вопрос: Собираемся ли мы менять нашу политику в отношении людей, подобных Скрипалям, которые сейчас живут открыто? Например, другие перебежчики, с которыми я общался, такие как Виктор Макаров, обеспокоены вопросами своей безопасности.
Сэр Марк Седвилл: Полиция, ответственная за защиту полиция, а также различные ведомства, действующие вместе со стражами порядка, изучают вопросы безопасности всех людей, которые могут быть уязвимы в этом отношении. Что касается дипломатической кампании, я должен, кстати, отдать должное французам. Наши страны показали пример весьма согласованных дипломатических усилий. Вероятно, это было столь же эффективно, как и быстро.
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