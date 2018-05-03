День, который год кормит. В Ярославской области началась посевная

Полевая весенняя кампания стартовала в наших краях 26 апреля, с опозданием примерно на полмесяца из-за апрельской непогоды. Что говорить, напасть нешуточная, но есть для селян угрозы посильнее, пусть и в знакомом по прошлым годам облике.

Ненастье придержало

Сейчас, по информации регионального департамента АПК, предприятия ведут подкормку и боронование кормовых угодий, озимых. Организована подготовка почв для посева зерновых и овощных культур. Готовность различной сельхозтехники составляет от 74 до 82%.

Особое внимание к АПК понятно, ведь он даёт 19% валового регионального продукта (ВРП) и 26% всех поступлений в консолидированный бюджет области. В этом году заметно напряжение внутри аграрного сообщества, что контрастирует с официальным оптимизмом.

«В Ярославской области сельхозпроизводителям в 2017 году выдано 24 льготных кредита на сумму 4,31 млрд руб. Наиболее динамично развивающимся сектором являются фермерские хозяйства. Для них предусмотрены меры господдержки: субсидии, льготные кредиты, гранты, — заявил 25 апреля заместитель председателя правительства Ярославской области Валерий Холодов . — Ключевая задача на 2018 год — сохранить позитивную динамику».

В этом году посевная запоздала из-за погоды во многих регионах. Красноречивы данные Минсельхоза РФ : за пять дней до конца апреля в целом по стране подкормлено 9,8 млн гектаров озимых зерновых культур, а на ту же дату 2017 года — 11,4 млн гектаров, в ЦФО — 2,8 млн и 3,5 млн гектаров соответственно. Яровой сев в России проведён на площади 4,6 млн гектаров, а в прошлом году — на 6,4 млн гектаров, в ЦФО цифры и вовсе «в разбеге»: 860,8 тыс. и 2,6 млн гектаров. Существенно меньше в сравнении с минувшим годом площади, на которых уже посажен картофель и овощи. Дожди заметно «придержали» селян почти на всех территориях в европейской части страны.

«Наконец-то состояние земель стало удовлетворительным, и можно начать весенние работы, — отметил председатель Союза крестьянских хозяйств и сельских предпринимателей Ярославской области Василий Егоров . — Отставание примерно в две недели, по моей оценке, некритическое, тем более что опыт преодоления погодных напастей у нас немалый. Вспомним прошлый год, когда весной залило поля, и в трёх районах даже был введён режим чрезвычайной ситуации».

«Даже не пошевелиться»

Как считает глава областного «профсоюза фермеров» Василий Егоров, есть более серьёзные проблемы: как малому аграрному бизнесу получить поддержку государства, о возможности которой много говорится. «Приоритет отдаётся крупным хозяйствам, и это влияет на „самочувствие“ малого и среднего бизнеса на селе, — говорит Василий Егоров. — Чтобы взять кредит в банке, нужны залоги, а их у фермеров нет или, как часто бывает, они малоликвидные (старые трактора или другая сельхозтехника, хозяйственные постройки). В прошедшем году „бюрократический марафон“, который нужно пройти для получения льготных кредитов под 5% годовых, удалось пройти только нескольким фермерам нашей области. Да, Минсельхоз России отлаживает механизм льготного кредитования, надеюсь, в этом году он будет эффективно работать».

Сверхактуальную тему «погода и деньги» развил другой известный сельский предприниматель.

«Урожай зависит от двух факторов. Погода — не в нашей власти. Все помнят, как в прошлом году она внесла корректировку в посевную и уборочную кампании, а опасность потери значительной части урожая была на протяжении всего периода вегетации сельскохозяйственных культур, — подчеркнул глава фермерского хозяйства «Глазково» Любимского района Вениамин Ковалёв. — Но второй фактор — точное соблюдение агротехнических требований — зависит от работников хозяйств. Но вот для развития фермерам порой очень трудно найти ресурсы. Банки не отказывают, но их требования зачастую таковы, что брать кредит селянам невыгодно».

Он пояснил, что для получения банковских денег залоговое имущество нужно застраховать, что требует немалых затрат, плюс платежи по процентам. Сумма грантов по таким программам поддержки, как «Начинающий фермер», ограничена для ряда направлений деятельности суммой в 1,5 млн руб. «На эти деньги сейчас даже не пошевелиться», — образно подытожил глава крестьянского хозяйства.

Вениамин Ковалёв очень хочет поехать на съезд фермеров России, который пройдёт в Москве 15-16 мая, чтобы ещё раз заявить о проблемах своих коллег по цеху, тем более что ожидается разговор с главой государства: «Только время выбрано неудачно, ведь будет середина мая, когда день кормит весь год!»

Тем временем

К посевной — скачок цен на бензин