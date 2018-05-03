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В контролируемом США ат-Танфе ведется подготовка боевиков, заявил Лавров
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В контролируемом США ат-Танфе ведется подготовка боевиков, заявил Лавров 

РИА Новости 23 минуты назад
СОЧИ, 3 мая — РИА Новости. В районе сирийского ат-Танфа, который контролируют США, ведется подготовка боевиков, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"И вот в этом районе, где американцы объявили в одностороннем порядке своей зоной территорию вокруг ат-Танфа, и лагеря беженцев Рукбан, происходят очень странные вещи, включая подготовку боевиков, которая там ведется для того, чтобы они продолжали боевые действия вопреки договоренностям о прекращении огня", — сказал он на пресс-конференции с министром иностранных дел Иордании Айманом Сафади.
В гарнизоне ат-Танф расположена одна из военных баз США в Сирии, где проводится обучение и оснащение отрядов вооруженной сирийской оппозиции. Лагерь беженцев Рукбан расположен в «зоне безопасности» рядом с американской военной базой ат-Танф, незаконно развернутой в апреле 2017 года под предлогом борьбы с террористами.
В конце ноября прошлого года глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко сообщал, что США, закрыв 55-километровую зону вокруг американской базы в сирийском ат-Танфе, изолировали свыше 50 тысяч человек, они нуждаются в гуманитарной помощи. Россия еще в ноябре предложила командованию группировкой войск США в ат-Танфе совместно обеспечить безопасность доставки гуманитарной помощи беженцам. Коалиция во главе с США согласилась помочь, однако заявила, что не получила подтверждения того, что сирийские власти готовы пропустить конвои.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии»>>
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