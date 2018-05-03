Экоэкскурсия в парке «Останкино» пройдёт 4 мая

Эколого-просветительская экскурсия «Весна в природе» по территории природно-исторического парка «Останкино» пройдет 4 мая. Как сообщили в «Мосприроде», она будет посвящена весенним изменениям в природе.

— Весна — прекрасное время, чтобы увидеть рост и развитие разнообразных растений и узнать интересные подробности из жизни животных. Экскурсия будет интересна школьникам, студентам и всем любителям природы, — уточнили там.

Начало в 14.00; запись по телефону 8 (495) 579-29-76. Организаторы добавили, что протяженность маршрута составит три километра. Сбор участников у Ротонды на Яузе; ее адресный ориентир — ул. Менжинского, 40. (иб)