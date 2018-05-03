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Экоэкскурсия в парке «Останкино» пройдёт 4 мая
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Экоэкскурсия в парке «Останкино» пройдёт 4 мая 

Управа Останкинского района 44 минуты назад
Фото: Управа Останкинского района
Эколого-просветительская экскурсия «Весна в природе» по территории природно-исторического парка «Останкино» пройдет 4 мая. Как сообщили в «Мосприроде», она будет посвящена весенним изменениям в природе.
— Весна — прекрасное время, чтобы увидеть рост и развитие разнообразных растений и узнать интересные подробности из жизни животных. Экскурсия будет интересна школьникам, студентам и всем любителям природы, — уточнили там.
Начало в 14.00; запись по телефону 8 (495) 579-29-76. Организаторы добавили, что протяженность маршрута составит три километра. Сбор участников у Ротонды на Яузе; ее адресный ориентир — ул. Менжинского, 40. (иб)
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