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На Самаркандском бульваре подняли упавший дорожный знак, угрожавший безопасности движения
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На Самаркандском бульваре подняли упавший дорожный знак, угрожавший безопасности движения 

Управа района Выхино-Жулебино 44 минуты назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Городские службы вернули на место дорожный знак «Въезд запрещен» на Самаркандском бульваре, который упал во время недавнего урагана в столице. Соответствующая просьба поступила от местного жителя на портал «Наш город».
«Был повален знак «кирпич» (Дорожный знак 3.1 «Въезд запрещен») на дороге с односторонним движением рядом с корпусом № 4 на Самаркандском бульваре, квартал 137А. По этой причине некоторые водители едут навстречу одностороннему движению, не зная, что проезд запрещен. Тем самым создаются аварийные ситуации. Прошу установить знак на прежнее место», — написал пользователь портала Сергей Д. и прикрепил подтверждающее фото.
Спустя два дня заявителю был дан официальный ответ за подписью руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова.
«Указанные неисправности устранены. Восстановлена в нормативное положение и закреплена стойка с дорожным знаком», — говорится в ответе.
Напомним, портал «Наш город» создан в 2011 году и предназначен для эффективной обратной связи москвичей с органами исполнительной власти. (ак)
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