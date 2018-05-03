Smiling Shenyang в очередной раз поднимает свои паруса в стремлении сделать мир прекраснее

ШЭНЬЯН (SHENYANG), Китай , 3 мая 2018 г. /PRNewswire/ — 8 мая 2018 года книга-"посланник" улыбок Hello Smile 4.0 отправится в новое путешествие из Шэньяна. Выступая в роли своеобразного «моста улыбок», Шэньянская телерадиостанция соберёт коллекцию из самых красивых фотографий улыбающихся людей, дабы поделиться наилучшими пожеланиями, создать наполненную теплом карту улыбок и положить начало счастливым приключениям для всех, в чьи руки попадет эта книга.

Всемирный день улыбки отмечается 8 мая. Этот памятный день был учрежден Всемирной организацией психического здоровья в 1948 году и является единственным международным праздником, посвященным экспрессии человеческих чувств и эмоций.

8 мая 2012 года, в 62-й Всемирный день улыбки, первая китайская книга-"посланник" улыбок Hello Smile 1.0 (6+) отправилась в путешествие из Шэньяна в самые отдаленные уголки земного шара. Книга оставила свой неизгладимый след в десятках стран и регионов мир, найдя самый живой отклик в сердцах миллионов людей. Книги серий Hello Smile и Smile Travel Journal публикуются по очереди, а Шэньянская телерадиостанция отслеживает весь процесс.

За последние шесть лет тема «Smiling Shenyang» постоянно менялась:

2012 — Улыбки отправляются в путешествие из Шэньяна; 2013 — Улыбающийся Шэньян приветствует Национальные игры; 2014 — Любящий улыбающийся Шэньян; 2015 — Объединяем мир улыбками; 2016 — Посмотрите, как улыбается город; 2017 — Улыбки — сила перемен.

Все эти темы объединяются одной идеей — энергией перемен.

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