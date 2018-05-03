Суд решил снести ТЦ в Дзержинске, а владелица предлагает узаконить

Под видом реконструкции так называемого «41 магазина» бизнес-леди возвела трехэтажный торговый центр (плюс один этаж подземный) с пристроем вплотную к многоэтажному жилому дому. При этом предпринимательница не только превысила этажность, но и прихватила примерно 600 кв. м земли у соседей. Окна первых этажей в многоэтажке оказались практически замурованными.

Строительная экспертиза доказала, что пристрой к дому № 72 по проспекту Свердлова в Дзержинске является незаконным, проектная документация на его реконструкцию (со строительством магазина в пристрое) не соответствует правилам землепользования и застройки Дзержинска.

Год назад Дзержинский городской суд вынес решение о сносе здания. Более того, Марину Семенец обязали восстановить бывший магазин в варианте 2009 года — площадью 1300 кв. метров. Разрешение на пользование землей было отменено. Не помогло и обращение предпринимательницы аж к самому президенту.

Местные жители бурно праздновали победу и обсуждали ситуацию в социальной сети. Однако дзержинец Олег Соловьев тогда написал: «Через пару месяцев откроют, а еще через пару все забудут, и все будет хорошо».

И вот другой дзержинец Сергей Вилков сообщил, что у предпринимательницы Семенец жизнь налаживается. На 3 мая назначены общественные слушания по планировке и межеванию территории в границах в границах улицы Строителей, проспекта Свердлова и проспекта Циолковского.

Если проект будет принят, то построенный «окна в окна» торговый центр станет законным. В документе предлагается сместить красную линию, так как здание «переступило ее», и организовать подъездные пути и парковки перед многострадальным домом № 72 по проспекту Свердлова.

Недостающие по нормативам 22 парковочных места владелица собирается арендовать на частной стоянке ООО «Гетамис», что через дорогу. Но поскольку та парковка платная, нетрудно догадаться, что покупатели будут оставлять свои машины в окрестных дворах.

— Ну и, конечно, не могу не сказать о том, что этот проект — социальный. Предпринимателем заботливо выполнен расчет и размещение стоянок автомобилей для жилых домов №№ 13, 15, 15а, 17/70 по улице Строителей; №№ 72, 74, 76, 76а, 78 по проспекту Свердлова и №№ 84, 84а, 86 по проспекту Циолковского, — иронизирует Сергей Вилков. — Как же все-таки приятно, когда живешь себе в доме и не подозреваешь, что на твоей придомовой территории за тебя все уже решил социально ориентированный предприниматель! Пользуясь случаем, передаю привет прокуратуре . Так держать ребята!

В свое время, когда история попала в СМИ, беспомощность прокуратуры высмеяли на федеральном канале в «Салтыков-Щедрин шоу». В сюжете, который показали в программе, житель дома № 72 по проспекту Свердлова рассказывал о своем общении с владельцем торгового центра.

— У нас был очень хороший вид — на мост, на речку. Мы ему сказали: «Вы нам закрыли вид». На что он ответил: «Давайте я повешу вам баннер с водопадом». — рассказал мужчина.

Ведущий Алексей Кортнев назвал ситуацию позором. Участников шоу повеселило название фирмы ИП Семенец — «Традиции и качество».

— Есть такая традиция в городе Дзержинске — качественно отжимать землю, — пояснил Дмитрий Колчин

И уж полное недоумение вызвал комментарий заместителя прокурора Дзержинска Ивана Чурилова. За многочисленные нарушения правил благоустройства, земельного и градостроительного законодательства индивидуального предпринимателя наказали в общей сложности штрафом в 120 тысяч рублей.

— У меня челюсть упадает, — заявил Кортнев. — Каждая из этих квартир потеряла в стоимости минимум миллион. А этому суммарно за все — 100 тысяч штрафа. Торговому центру, в котором 100 тысяч оборачивается за первый час работы!

— Вот он и расстраивается, чтобы за 15 сек отбивать, — поддержал Колчин. — Он дотянется до следующего дома — там ему опять 100 тысяч. А что это за персонаж? Может, у него в прокуратуре скидка какая-то?

Публичные слушания по проекту, представленному ИП Семенец, состоятся 3 мая в 17:00 по адресу: г. Дзержинск, ул. Урицкого, 10.