Ледоход близко. В Югре резко поднимается уровень воды в реках

По информации, которую предоставило КУ «Центроспас-Югория», на реке Обь наблюдаются закраины и вода на поверхности льда. Такая картина наблюдается в Сургуте , Сытомино, Нижневартовске , Полновате, Белогорье.

Отметим, что этом году ледоход прогнозировали с 24 апреля по 12 мая.

В сутки вода на Оби поднимается от 10 до 23 сантиметров, что в общей сложности может дать существенный подъём рек. Большой уровень воды говорит о том, что в скором времени начнётся ледоход и река освободится ото льда.

В Нижневартовске по состоянию на 3 мая уровень воды в реке Обь в границах города составляет 472 сантиметра. За сутки уровень воды повысился на 22 сантиметра.