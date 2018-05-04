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Ледоход близко. В Югре резко поднимается уровень воды в реках
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Ледоход близко. В Югре резко поднимается уровень воды в реках 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
По информации, которую предоставило КУ «Центроспас-Югория», на реке Обь наблюдаются закраины и вода на поверхности льда. Такая картина наблюдается в Сургуте, Сытомино, Нижневартовске, Полновате, Белогорье.
Отметим, что этом году ледоход прогнозировали с 24 апреля по 12 мая.
В сутки вода на Оби поднимается от 10 до 23 сантиметров, что в общей сложности может дать существенный подъём рек. Большой уровень воды говорит о том, что в скором времени начнётся ледоход и река освободится ото льда.
В Нижневартовске по состоянию на 3 мая уровень воды в реке Обь в границах города составляет 472 сантиметра. За сутки уровень воды повысился на 22 сантиметра.
Напомним, что в 2017 году лёд в Ханты-Мансийске тронулся 26 апреля. 24 апреля голова ледохода на реке Иртыш пересекла границу Югры и Горноправдинска. После чего за два дня добрался до Ханты-Мансийска.
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