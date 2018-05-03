Чуть более 600 сообщений оставили жители Останкина на портале «Наш город»

В течение апреля жители и гости Останкинского района оставили 614 сообщений на портале «Наш город». При этом самой популярной стала рубрика «Дворовые территории», куда поступило более 260 сигналов; многие из них касались ям и выбоин во дворах, и благодаря неравнодушию жителей не один десяток подобных проблем удалось решить.

Кроме того, в конце апреля после обращения на портал был остеклен павильон ожидания наземного транспорта, расположенный на остановочном пункте «6-й Новоостанкинский проезд», демонтировано шесть незаконно установленных рекламных конструкций.

По обыкновению весьма востребованной стала и категория «Многоквартирные дома». Чаще всего жители Останкина просили наладить вышедшее из строя освещение в подъездах и удалить с фасадов вандальные надписи.

Напомним, портал «Наш город» был создан в 2011 году для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. Оставить на нем сообщение может любой интернет-пользователь, пройдя несложную процедуру регистрации. (иб)