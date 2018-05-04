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В Нижнем Новгороде выделят до 3,5 млн рублей на сбор мусора во время ЧМ-2018
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В Нижнем Новгороде выделят до 3,5 млн рублей на сбор мусора во время ЧМ-2018 

Rambler News Service 50 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Администрация Нижнего Новгорода объявила аукцион на сбор и транспортировку мусора во время проведения ЧМ-2018 по футболу. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3,55 млн руб., сообщает NewsNN со ссылкой на данные сайта госзакупок.
Планируемый объем вывоза — 6118 кубометров мусора. Подрядчику необходимо будет вывести его на мусоросортировочный комплекс на полигоне МАГ-1.
Согласно техническому заданию, на территории района необходимо установить 37 евроконтейнеров зеленого цвета для неперерабатываемых отходов, столько же желтых — для перерабатываемых, 395 урн и 150 мусорных баков.
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