ЧМ-2018: отельеры Нижнего Новгорода снова оштрафованы за жадность

Гостиницы Нижнего Новгорода вновь уличены в завышении цен перед ЧМ-2018. Роспотребнадзор возбудил 93 дела против нижегородских отельеров.

В 23 случаях причиной для этого стало завышение цены гостиничного обслуживания, в 44 — предоставление неполной или недостоверной информации. Еще в 22 случаях услуги предоставлялись в отсутствие надлежащего свидетельства о категории отеля, сообщает АПН «Нижний Новгород».

Пресс-служба Роспотребнадзора отметила, что по фактам выявленных нарушений было наложено штрафов на общую сумму 691,5 тыс. рублей, вынесено 31 предупреждение и восемь предостережений.

Читайте о гостиницах Нижнего Новгорода специальный материал «СП».

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