В Костроме «урезали» список дворов, которые хотят благоустроить

На последнем заседании думы Костромы случился небольшой скандал. Депутаты выяснили, что в федеральную программу формирования комфортной городской среды в этом году попали не 53 территории, как первоначально планировалось, а лишь 38. Хотя в 2018-м финансирование программы увеличилось на 20 млн рублей. Для сравнения: в прошлом году на выделенные 60 млн рублей был отремонтирован 61 двор, пишет «Народная газета».

Как пояснил первый заместитель главы администрации Костромы Олег Болоховец, на 2018 год было, действительно, подано 53 заявки. Но при расчете смет благоустройства дворов «в деньги вошли» лишь 38 территорий. Остальные заявки перенесены на следующий год. Что повлияло на удорожание стоимости? По мнению О. Болоховца, в этой ситуации «мерить домами нельзя». Ведь если в прошлом году в программу попали большей частью небольшие дома, в этом — наоборот, многоквартирные. Кроме того, жители теперь стали комплексно подходить к благоустройству, включать в заявки не только ремонт тротуаров или обустройство детских площадок, но и водоотведение, освещение, подъездные пути, а это более дорогостоящие работы.

Думцы приняли объяснения. Но прикинули: сейчас в Костроме более 2000 дворов нуждаются в благоустройстве. Если дело пойдет такими темпами, то когда мы сможем их все отремонтировать? Депутаты предложили изменить подходы, сделать их более справедливыми. К примеру, сегодня на благоустройство дворов идет от 500 тыс. рублей до 3 млн Было бы логичным установить «денежную» планку — к примеру, в 1,5 млн рублей. Что сверх этой суммы — жители оплатят из своего кармана или найдут иные источники финансирования. Было также рекомендовано активизировать работу с федеральным центром, чтобы в программу попадали действительно нуждающиеся, а не те, «кто быстрее добежал и принес заявку», ведь, понятно, что небольшому дому проще оформить все необходимые документы, чем многоквартирному. Еще одни важный момент — поднажать на застройщиков, которые порой сдают дома с минимальной инфраструктурой и таким игровым и спортивным оборудованием на площадках, которое ломается на раз-два. Было предложено обратиться в областной департамент строительства с предложением расширить перечень объектов инфраструктуры, обязательных для застройщика при сдаче дома.