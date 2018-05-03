Обзор возможностей национальной безопасности

Примечания:перевод отдельных разделов.

Контекст национальной безопасности

1. В Стратегии национальной безопасности и Стратегическом обзоре вопросов обороны и безопасности за 2015 год мы рассказали о том, как стремительно и глубоко меняется наш мир. В балансе глобальных экономических и военных сил происходят долгосрочные изменения, усиливается соперничество между государствами, а также возрастают угрозы со стороны негосударственных сил.

Британия приняла решение о выходе из ЕС , однако мы безоговорочно преданы европейской безопасности и обороне, а поэтому тесно сотрудничаем с нашими европейскими партнерами в целях обеспечения безопасности всех наших граждан и нашего континента.

2. В Стратегии национальной безопасности и Стратегическом обзоре вопросов обороны и безопасности мы выделили четыре вызова, которые станут определяющими для британских приоритетов национальной безопасности на предстоящее десятилетие. Эти вызовы становятся все более сложными, взаимосвязанными и опасными, поскольку обстановка в мире становится более неопределенной и неустойчивой. Внутренние, внешние и онлайновые угрозы приобретают все более интегрированный характер, а наши противники разрабатывают новые возможности и используют трансграничные уязвимости, существующие между миром кибернетическим и физическим. Мы также добавили два дополнительных вызова:

— усиление угрозы со стороны терроризма, экстремизма и нестабильности;

— возрождение угрозы со стороны государств, а также нарастание масштабного соперничества между государствами;

— ослабление основанного на правилах международного порядка, из-за чего труднее формировать единодушие и бороться с глобальными угрозами;

— последствия технологий, особенно киберугроз, и в целом технологического развития.

И дополнительные вызовы:

— сохранение роста опасной организованной преступности и ее воздействие;

— болезни и стихийные бедствия, оказывающие воздействие на Соединенное Королевство

Теперь рассмотрим каждый вызов по очереди:

3. Усиление угрозы со стороны терроризма, экстремизма и нестабильности. В 2017 году изменился характер террористической угрозы Соединенному Королевству, когда мы подверглись пяти нападениям в Лондоне и Манчестере, которые привели к гибели 36 невинных людей и к ранениям еще большего количества населения. Мы дали на них решительный ответ, быстро адаптировав наши приоритеты и возможности, дабы погасить импульс силы этих атак. С марта 2017 года полиция, а также ведомства безопасности и разведки успешно расстроили 10 исламистских заговоров и сорвали четыре нападения, которые готовили крайне правые экстремисты.

4. Мы ожидаем, что угроза со стороны исламского терроризма останется на нынешнем повышенном уровне еще как минимум два года, а может еще больше усилиться. В 2016 году мы объявили вне закона крайне правую экстремистскую группировку, занеся ее в перечень террористических организаций. Крайне правый экстремистский терроризм по-прежнему является серьезной угрозой, особенно в Северной Ирландии, где инакомыслящие республиканцы в 2017 году осуществили пять нападений.

5. Длительный характер конфликта в таких местах как Йемен Судан привели к разрушению базовой социальной инфраструктуры в этих странах (здравоохранение, водоснабжение, канализация) и остановили развитие образования и экономики. Интенсивные боевые действия оказывают прямое негативное влияние на густонаселенные городские районы в Сирии Ираке . Конфликты и нестабильность создают крупномасштабные потребности в гуманитарной помощи и восстановлении, а также препятствуют экономическому росту. Это усиливает миграцию, а преступники эксплуатируют незащищенные группы населения, организуя торговлю людьми и современное рабство. Конфликт и нестабильность также позволяют благоденствовать террористам и организованным преступным группировкам.

6. Возрождение угрозы со стороны государств, а также нарастание масштабного соперничества между государствами; ослабление основанного на правилах международного порядка, из-за чего труднее формировать единодушие и бороться с глобальными угрозами. Риск угроз со стороны государств продолжает нарастать и становится все разнообразнее. Неразборчивое и необдуманное применение боевого отравляющего вещества нервно-паралитического действия на британской земле является актом незаконного применения силы со стороны российского государства . Произошло это на фоне устоявшейся схемы агрессии российского государства. Незаконная аннексия Крыма Россией стала первым после окончания Второй мировой войны случаем, когда одно суверенное государство насильственным путем отнимает территорию у другого государства в Европе. Россия разжигает конфликт в Донбассе и поддерживает режим Асада, в том числе, когда этот режим преднамеренно игнорирует свои обязательства об отказе от применения химического оружия. Россия также нарушает национальное воздушное пространство европейских стран и проводит настойчивую кампанию кибершпионажа и дезорганизации, включая вмешательство в выборы. Северная Корея вопиющим образом нарушила нормы международного права, проведя в 2017 году 20 ракетных испытаний и испытание устройства с ядерным зарядом. Иран продолжает свою деятельность по дестабилизации на Ближнем Востоке. Соперничество между государствами на Ближнем Востоке, в Южной и Восточной Азии, в том числе, в Южно-Китайском море, усиливает риски просчетов и конфликтов.

7. Последствия технологий, особенно киберугроз, и в целом технологического развития. Злонамеренная деятельность в киберпространстве не знает границ и в последнее время становится все более интенсивной, сложной и активной. Существуют несколько государств, которые обладают возможностями и опытом, и стремятся воздействовать на британские сети и устройства с целью сбора разведывательной информации и данных, составляющих интеллектуальную собственность. Такие подрывные действия, осуществляемые без разбора, негативно отражаются на Соединенном Королевстве и на наших партнерах, примером чему стал инцидент в киберпространстве с применением вируса «НотПетя» (NotPetya) в июне 2017 года, который мы публично приписали российским военным. Эта вредоносная программа была использована таким образом, что ее удалось внедрить во вполне законное программное обеспечение, используемое украинскими ведомствами, а затем заразить ею сети европейских и российских компаний. Ущерб от таких действий составил сотни миллионов фунтов стерлингов. Распространение недорогих и самых современных средств, имеющихся в продаже, новейших инструментов и изощренных технологий, включая автономные системы, также меняет ситуацию в сфере безопасности.

8. Сохранение роста опасной организованной преступности и ее воздействие. Опасная организованная преступность представляет постоянную и усиливающуюся угрозу нашей безопасности и благополучию. Группировки организованной преступности ежедневно оказывают пагубное воздействие на наши государственные службы, на инфраструктуру, на нашу репутацию. Те самые силы, которые содействуют законному бизнесу — а это глобализация и технологические перемены — также повышают прочность и жизнеспособность сетей и рынков организованной преступности. Опасная организованная преступность изначально носит транснациональный характер, и многие из тех угроз, с которыми мы сталкиваемся у себя в Британии, исходят из-за рубежа.

9. Болезни и стихийные бедствия, оказывающие воздействие на Соединенное Королевство. Можно ожидать, что каждые пять лет в Британии будет появляться одна и более серьезных опасностей. К самым серьезным угрозам относится пандемия гриппа, отключение электроэнергии в масштабах страны и мощные наводнения. В сентябре 2017 года мы опубликовали Национальный реестр рисков чрезвычайных ситуаций в новой редакции. Там приводится оценка вероятности потенциальных последствий различных чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть в Британии в предстоящие пять лет.

Наша концепция, ценности и подходы

Концепция и ценности Глобальной Британии

1. В своей концепции мы видим хорошо защищенную и процветающую Британию, обладающую глобальными возможностями и влиянием, о чем говорится в Стратегии национальной безопасности и Стратегическом обзоре вопросов обороны и безопасности за 2015 год. Все, что мы делаем в Британии и в мире, основано на нашей решимости защитить наш народ, отстоять и продвинуть наши ценности, а также обеспечить процветание нашей страны.

2. Мы глобальная нация со свободной торговлей. У нас одно из самых открытых и интегрированных в мире обществ, благодаря чему Британия стала одной из самых привлекательных стран для жизни, работы и вложения капиталов. У нас шестая экономика в мире, а в «Большой двадцатке» мы являемся самой глобализованной страной, с самым высоким уровнем экономического участия. У нас находится глобальный финансовый центр, и мы одна из самых инновационных стран в мире. Кроме того, мы занимаем третье место в мире по объемам прямых иностранных инвестиций (как входящих, так и исходящих).

3. Наша международная стратегия вступила в новую эпоху. Мы открытая, толерантная, внешне ориентированная европейская страна, гордящаяся своей историей и многообразием, уверенная в своем месте в мире, выполняющая свои обязательства перед ближайшими соседями и далекими друзьями, с гордостью отстаивающая свои ценности. Мы как Глобальная Британия по-новому развиваем свои отношения со всем миром. Мы выступаем за основанную на правилах систему, которая служит интересам нашей страны как торговой нации и приобретает жизненно важное значение в условиях усиления геополитического соперничества. И мы используем свою мягкую силу для демонстрации своих ценностей и продвижения британских интересов.

4. Мы единственная крупная западная страна, которая выделяет два процента валового внутреннего продукта на оборону и 0,7 процента валового национального дохода на международное развитие. У нас первоклассная система дипломатии, информации, безопасности, разведки, правоохранительных органов и охраны границ плюс новаторский частный сектор, состязательная деловая среда, надежный правовой механизм, выгодное географическое положение и одни из самых влиятельных в мире институтов, начиная с научных и спортивных, и кончая Би-Би-Си. Столь уникальный и сбалансированный национальный потенциал является нашим ключевым сравнительным преимуществом.

5. Мир становится все более неопределенным и нестабильным, и в этих условиях мы готовы использовать весь свой набор военных и экономических возможностей, а также все свое влияние для защиты и укрепления нашей безопасности и экономических интересов посредством сдерживания противников, воспрепятствования террористам и преступникам, укрепления союзников, урегулирования конфликтов, реагирования на гуманитарные кризисы, поддержки торговли и инвестиций и противодействия климатическим изменениям. Мы также должны защищать, продвигать и всячески демонстрировать наше величайшее достояние, каким является наш образ жизни и лежащие в его основе ценности.

6. Та основанная на правилах система, в разработке которой мы принимали участие, дала возможность глобальному сотрудничеству защитить наши общие фундаментальные ценности, какими являются человеческое достоинство, права человека, свобода, демократия и равенство. Будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН , ведущим членом НАТО , лидером Содружества и европейской страной, разделяющей основополагающие ценности с партнерами, мы преисполнены решимости и дальше отстаивать и развивать основанную на правилах международную систему.

7. Мы всегда будем решительно и действенно отвечать на попытки нанести ущерб Британии и дестабилизировать мировой порядок. Применение боевого отравляющего вещества нервно-паралитического действия в Солсбери стало нарушением Конвенции о запрещении химического оружия и норм международного права. Произошло это на фоне продолжающейся агрессии российского государства. Мы не потерпим никаких угроз жизни британского населения и других людей на британской земле со стороны российского государства. И мы не потерпим столь вопиющего нарушения международных обязательств.

8. Мы будем крепить свою оборону от всех форм деятельности враждебных государств. Мы будем усиливать свои возможности по введению санкций в ответ на нарушения прав человека. Мы будем в полной мере использовать существующие полномочия для более эффективного отслеживания планов и действий тех, кто приезжает в Соединенное Королевство с намерением создать угрозу безопасности Британии и наших союзников, и кто может быть причастен к такой деятельности. Мы разработаем предложения о полномочиях останавливать, допрашивать, обыскивать и задерживать на границе Британии людей для выяснения того, причастны они или нет к деятельности, создающей угрозу нашей национальной безопасности. Мы также рассмотрим новые полномочия в сфере контрразведки для ужесточения мер борьбы против враждебной деятельности иностранных агентов в Соединенном Королевстве. Мы продолжим использовать весь спектр возможностей наших правоохранительных органов для борьбы против опасных преступников и коррумпированной элиты. Выдворение российских дипломатов коренным образом и на долгие годы подорвет возможности российской разведки в Британии.

9. Внося самый крупный вклад в европейскую национальную безопасность, мы стремимся к созданию вместе с ЕС партнерств в сфере безопасности, которые обеспечат нашу ведущую роль в НАТО, являющейся самым прочным и успешным военным альянсом в истории. В его основе лежит положение статьи 5 Североатлантического договора, которое гласит, что нападение на одного члена считается нападением на всех. Мы вновь подтверждаем свою безоговорочную преданность делу коллективной обороны и безопасности в рамках НАТО.

10. Наше решение выйти из ЕС и перенести процесс принятия решений и подотчетности внутрь страны никоим образом не меняет нашу безоговорочную преданность делу европейской безопасности. Безопасность Европы — это наша безопасность. Мы находимся на переднем крае работы по развитию таких систем и договоренностей, которые лежат в основе нашего европейского сотрудничества по вопросам безопасности. В результате этого крепнет безопасность народов всей Европы, а вместе мы должны изыскивать средства и способы для сохранения таких возможностей после выхода из ЕС. Мы обязаны делать все возможное, чтобы наши граждане и наш континент находились в безопасности.

11. Наши главные торговые партнеры, как сейчас, так и после нашего выхода из ЕС, также являются нашими естественными партнерами в сфере безопасности. Это наши главные союзники в Европе, Северной Америке, Австралии и Азии; это наши традиционные партнеры в Персидском заливе, в Южной Азии и Африке, а также новые союзники в Восточной Азии и во всем мире. Каждая из этих стран сталкивается с острейшими угрозами, и Британия помогает их устранять, будь это северокорейское ядерное оружие, враждебность России и Ирана, исламский терроризм, торговля людьми, пиратство, опасная и организованная преступность, нестабильность и неразрешенные региональные противоречия.

12. Мы также выступаем за укрепление коалиций единомышленников в лице государств и отраслевых партнеров, в частности, в вопросах укрепления нашей кибербезопасности и коллективной безопасности. Наша жизнь все больше уходит в онлайн, и в этих новых условиях мы все чаще полагаемся на космическую технику и становимся все более незащищенными от враждебных сил. В условиях таких глобальных угроз нам нужна глобальная ответная реакция вместе с государствами-единомышленниками, промышленностью, ЕС и НАТО. Все они обязаны работать вместе. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество между ЕС и НАТО, чтобы они были надежно защищены и готовы к вызовам нового столетия.

Наши подходы

13. Те принципы, которые мы изложили в Стратегии национальной безопасности и Стратегическом обзоре вопросов обороны и безопасности за 2015 год, обеспечивают соблюдение наших интересов в области национальной безопасности за счет достижения трех главных целей:

— Цель национальной безопасности № 1. Защита наших людей внутри страны, на наших заморских территориях и за рубежом, а также защита нашей территории, экономической безопасности, инфраструктуры и образа жизни.

— Цель национальной безопасности № 2. Проецирование нашего глобального влияния, снижение вероятности возникновения угроз Британии, ее интересам и интересам ее союзников и партнеров.

— Цель национальной безопасности № 3. Обеспечение нашего благосостояния: использование благоприятных возможностей, новаторский труд и поддержка британской промышленности.

14. В смете бюджетных расходов на 2015 год мы увеличили ассигнования на оборону и безопасность в ответ на возросшие требования в области национальной безопасности. В реальном выражении выросли расходы на оборону, разведывательные ведомства, борьбу с терроризмом и киберугрозами. Мы будем по-прежнему:

— в период 2020-2021 годы ежегодно увеличивать оборонные расходы как минимум на 0,5 процента выше уровня инфляции, выполняя свои обязательства в рамках НАТО о выделении не менее двух процентов на нужды обороны;

— тратить 0,7% валового национального дохода на официальное содействие развитию, соблюдая целевые показатели ООН

— за период Обзора на 30 процентов увеличим расходы на контртерроризм;

— увеличим единый бюджет разведки на 18% в реальном выражении.

Бюджет на контртеррористическую деятельность в период 2018-2019 годы. увеличится по меньшей мере до 757 миллионов фунтов стерлингов, и это будет семипроцентное увеличение по сравнению с предыдущим годом. Мы наберем и подготовим более 1 900 дополнительных сотрудников служб безопасности и разведки в разных ведомствах для сдерживания тех, кто стоит за усиливающимися международными террористическими, кибернетическими и глобальными угрозами.

15. В 2010 году в Британии был создан Совет национальной безопасности, чтобы контролировать и координировать все аспекты нашей национальной безопасности в рамках коллективной управленческой деятельности кабинета. Мы разработали новую доктрину национальной безопасности, назвав ее Интегрированной доктриной, в которой учтен опыт работы СНБ в первые годы его существования, уроки «Доклада Чилкота» (об участии Британии в войне в Ираке), а также использован комплексный подход к национальной безопасности.

Интегрированная доктрина

1. С момента создания СНБ прошло восемь лет, и Интегрированная доктрина будет служить укреплению нашего коллективного подхода к национальной безопасности. Интегрированная доктрина усиливает подотчетность в процессе коллективного принятия решений кабинетом, поскольку высокопоставленные руководители будут отвечать за исполнение приоритетных задач СНБ. В ней будет использован подход Чилкота к стратегическим приоритетам СНБ и учтены все возможности, обеспечивающие СНБ оптимальный выбор средств и методов.

2. Интегрированная доктрина начинается со стратегии. Мы должны найти самое эффективное и действенное сочетание способов для достижения целей государства на долгосрочную перспективу. Мы должны предвидеть и учитывать, как противники и союзники будут реагировать во избежание нежелательных последствий второго и третьего порядка. Иногда оптимальный подход может быть нацелен на какие-то конкретные возможности или быть асимметричным тем угрозам, с которыми мы сталкиваемся. В рамках современного механизма сдерживания мы используем все доступные нам возможности. Для этого нам нужен эффективный анализ, в котором используются все источники информации и данных, как внутри государства, так и за его рамками.

3. Многие средства, способствующие укреплению национальной безопасности, находятся вне компетенции традиционных ведомств, занимающихся этим вопросом, и поэтому нам нужны более прочные партнерства в государственном, частном и иных секторах. Большое количество ведомств проводят свою работу, чтобы желающим нанести нам вред было труднее добиться своих целей. А департаменты социальных реформ помогают устранять первопричины уязвимости людей и их эксплуатации организованными преступными группировками и экстремистами. Многие проблемы технологического характера лучше всего решать в партнерстве между государственным и частным сектором. Такой подход также очень важен и на международной арене, где партнерства по вопросам безопасности, торговли и развития зачастую дополняют и усиливают друг друга.

4. СНБ будет каждый год проводить анализ позиций Соединенного Королевства в сфере национальной безопасности, что касается его устойчивости к угрозам и возможностей принимать решения о стратегических приоритетах. В ежегодном обзоре реализации доктрины будет содержаться полезная информация для планов деятельности государственных ведомств и для ежегодного доклада правительства парламенту о реализации Стратегии национальной безопасности и обороны.

5. В каждом из этих приоритетов СНБ будет учитывать британские интересы и цели, ту ситуацию, в которой мы оказались, и перспективы. Далее, он будет рассматривать общую национальную и международную стратегию, решая вопросы о том, как добиться максимального эффекта, с учетом всего комплекса средств и возможностей. Устремления СНБ будут соответствовать выделяемым ресурсам, чтобы мы стремились к достижению реальных целей и выделяли скудные ресурсы на решение тех вопросов, которые наиболее важны и существенны в рамках нашего коллективного подхода. Не менее важна и активная реализация разработанных планов.

6. Для формирования культуры общности целей для всех ведомств требуются меры повышенной подотчетности, чтобы стимулы работали на благо целостного подхода с вовлечением всего правительства. По каждому приоритету СНБ будет назначен высокопоставленный ответственный чиновник, отвечающий за разработку вариантов действий СНБ и за реализацию государственной стратегии. Роль этих чиновников заключается в скоординированной поддержке процесса принятия решений в СНБ.

7. Тысячи людей в ходе своей повседневной работы в Британии и за рубежом крепят национальную безопасность страны. Это специалисты по самым разным вопросам, обладающие опытом, навыками и знаниями в сфере безопасности, влияния и экономики. Нам нужны сотрудники самого разного профиля и специализации, с разными взглядами и манерой мышления, способные думать творчески и действенно отвечать на вызовы. «Критическая задача» — это наставление по включению в работу таких кадров, разработанное в 2017 году в рамках инициативы «Многообразие в обороне и безопасности». Обучение Интегрированной доктрине станет основной сферой приложения усилий Виртуальной академии национальной безопасности.