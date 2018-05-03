Обзор возможностей национальной безопасности 

Примечания:перевод отдельных разделов.
Контекст национальной безопасности
1. В Стратегии национальной безопасности и Стратегическом обзоре вопросов обороны и безопасности за 2015 год мы рассказали о том, как стремительно и глубоко меняется наш мир. В балансе глобальных экономических и военных сил происходят долгосрочные изменения, усиливается соперничество между государствами, а также возрастают угрозы со стороны негосударственных сил.
Британия приняла решение о выходе из ЕС, однако мы безоговорочно преданы европейской безопасности и обороне, а поэтому тесно сотрудничаем с нашими европейскими партнерами в целях обеспечения безопасности всех наших граждан и нашего континента.
2. В Стратегии национальной безопасности и Стратегическом обзоре вопросов обороны и безопасности мы выделили четыре вызова, которые станут определяющими для британских приоритетов национальной безопасности на предстоящее десятилетие. Эти вызовы становятся все более сложными, взаимосвязанными и опасными, поскольку обстановка в мире становится более неопределенной и неустойчивой. Внутренние, внешние и онлайновые угрозы приобретают все более интегрированный характер, а наши противники разрабатывают новые возможности и используют трансграничные уязвимости, существующие между миром кибернетическим и физическим. Мы также добавили два дополнительных вызова:
— усиление угрозы со стороны терроризма, экстремизма и нестабильности;
— возрождение угрозы со стороны государств, а также нарастание масштабного соперничества между государствами;
— ослабление основанного на правилах международного порядка, из-за чего труднее формировать единодушие и бороться с глобальными угрозами;
— последствия технологий, особенно киберугроз, и в целом технологического развития.
И дополнительные вызовы:
— сохранение роста опасной организованной преступности и ее воздействие;
— болезни и стихийные бедствия, оказывающие воздействие на Соединенное Королевство.
Теперь рассмотрим каждый вызов по очереди:
3. Усиление угрозы со стороны терроризма, экстремизма и нестабильности. В 2017 году изменился характер террористической угрозы Соединенному Королевству, когда мы подверглись пяти нападениям в Лондоне и Манчестере, которые привели к гибели 36 невинных людей и к ранениям еще большего количества населения. Мы дали на них решительный ответ, быстро адаптировав наши приоритеты и возможности, дабы погасить импульс силы этих атак. С марта 2017 года полиция, а также ведомства безопасности и разведки успешно расстроили 10 исламистских заговоров и сорвали четыре нападения, которые готовили крайне правые экстремисты.
4. Мы ожидаем, что угроза со стороны исламского терроризма останется на нынешнем повышенном уровне еще как минимум два года, а может еще больше усилиться. В 2016 году мы объявили вне закона крайне правую экстремистскую группировку, занеся ее в перечень террористических организаций. Крайне правый экстремистский терроризм по-прежнему является серьезной угрозой, особенно в Северной Ирландии, где инакомыслящие республиканцы в 2017 году осуществили пять нападений.
5. Длительный характер конфликта в таких местах как Йемен и Судан привели к разрушению базовой социальной инфраструктуры в этих странах (здравоохранение, водоснабжение, канализация) и остановили развитие образования и экономики. Интенсивные боевые действия оказывают прямое негативное влияние на густонаселенные городские районы в Сирии и Ираке. Конфликты и нестабильность создают крупномасштабные потребности в гуманитарной помощи и восстановлении, а также препятствуют экономическому росту. Это усиливает миграцию, а преступники эксплуатируют незащищенные группы населения, организуя торговлю людьми и современное рабство. Конфликт и нестабильность также позволяют благоденствовать террористам и организованным преступным группировкам.
6. Возрождение угрозы со стороны государств, а также нарастание масштабного соперничества между государствами; ослабление основанного на правилах международного порядка, из-за чего труднее формировать единодушие и бороться с глобальными угрозами. Риск угроз со стороны государств продолжает нарастать и становится все разнообразнее. Неразборчивое и необдуманное применение боевого отравляющего вещества нервно-паралитического действия на британской земле является актом незаконного применения силы со стороны российского государства. Произошло это на фоне устоявшейся схемы агрессии российского государства. Незаконная аннексия Крыма Россией стала первым после окончания Второй мировой войны случаем, когда одно суверенное государство насильственным путем отнимает территорию у другого государства в Европе. Россия разжигает конфликт в Донбассе и поддерживает режим Асада, в том числе, когда этот режим преднамеренно игнорирует свои обязательства об отказе от применения химического оружия. Россия также нарушает национальное воздушное пространство европейских стран и проводит настойчивую кампанию кибершпионажа и дезорганизации, включая вмешательство в выборы. Северная Корея вопиющим образом нарушила нормы международного права, проведя в 2017 году 20 ракетных испытаний и испытание устройства с ядерным зарядом. Иран продолжает свою деятельность по дестабилизации на Ближнем Востоке. Соперничество между государствами на Ближнем Востоке, в Южной и Восточной Азии, в том числе, в Южно-Китайском море, усиливает риски просчетов и конфликтов.
7. Последствия технологий, особенно киберугроз, и в целом технологического развития. Злонамеренная деятельность в киберпространстве не знает границ и в последнее время становится все более интенсивной, сложной и активной. Существуют несколько государств, которые обладают возможностями и опытом, и стремятся воздействовать на британские сети и устройства с целью сбора разведывательной информации и данных, составляющих интеллектуальную собственность. Такие подрывные действия, осуществляемые без разбора, негативно отражаются на Соединенном Королевстве и на наших партнерах, примером чему стал инцидент в киберпространстве с применением вируса «НотПетя» (NotPetya) в июне 2017 года, который мы публично приписали российским военным. Эта вредоносная программа была использована таким образом, что ее удалось внедрить во вполне законное программное обеспечение, используемое украинскими ведомствами, а затем заразить ею сети европейских и российских компаний. Ущерб от таких действий составил сотни миллионов фунтов стерлингов. Распространение недорогих и самых современных средств, имеющихся в продаже, новейших инструментов и изощренных технологий, включая автономные системы, также меняет ситуацию в сфере безопасности.
8. Сохранение роста опасной организованной преступности и ее воздействие. Опасная организованная преступность представляет постоянную и усиливающуюся угрозу нашей безопасности и благополучию. Группировки организованной преступности ежедневно оказывают пагубное воздействие на наши государственные службы, на инфраструктуру, на нашу репутацию. Те самые силы, которые содействуют законному бизнесу — а это глобализация и технологические перемены — также повышают прочность и жизнеспособность сетей и рынков организованной преступности. Опасная организованная преступность изначально носит транснациональный характер, и многие из тех угроз, с которыми мы сталкиваемся у себя в Британии, исходят из-за рубежа.
9. Болезни и стихийные бедствия, оказывающие воздействие на Соединенное Королевство. Можно ожидать, что каждые пять лет в Британии будет появляться одна и более серьезных опасностей. К самым серьезным угрозам относится пандемия гриппа, отключение электроэнергии в масштабах страны и мощные наводнения. В сентябре 2017 года мы опубликовали Национальный реестр рисков чрезвычайных ситуаций в новой редакции. Там приводится оценка вероятности потенциальных последствий различных чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть в Британии в предстоящие пять лет.
Наша концепция, ценности и подходы
Концепция и ценности Глобальной Британии
1. В своей концепции мы видим хорошо защищенную и процветающую Британию, обладающую глобальными возможностями и влиянием, о чем говорится в Стратегии национальной безопасности и Стратегическом обзоре вопросов обороны и безопасности за 2015 год. Все, что мы делаем в Британии и в мире, основано на нашей решимости защитить наш народ, отстоять и продвинуть наши ценности, а также обеспечить процветание нашей страны.
2. Мы глобальная нация со свободной торговлей. У нас одно из самых открытых и интегрированных в мире обществ, благодаря чему Британия стала одной из самых привлекательных стран для жизни, работы и вложения капиталов. У нас шестая экономика в мире, а в «Большой двадцатке» мы являемся самой глобализованной страной, с самым высоким уровнем экономического участия. У нас находится глобальный финансовый центр, и мы одна из самых инновационных стран в мире. Кроме того, мы занимаем третье место в мире по объемам прямых иностранных инвестиций (как входящих, так и исходящих).
3. Наша международная стратегия вступила в новую эпоху. Мы открытая, толерантная, внешне ориентированная европейская страна, гордящаяся своей историей и многообразием, уверенная в своем месте в мире, выполняющая свои обязательства перед ближайшими соседями и далекими друзьями, с гордостью отстаивающая свои ценности. Мы как Глобальная Британия по-новому развиваем свои отношения со всем миром. Мы выступаем за основанную на правилах систему, которая служит интересам нашей страны как торговой нации и приобретает жизненно важное значение в условиях усиления геополитического соперничества. И мы используем свою мягкую силу для демонстрации своих ценностей и продвижения британских интересов.
4. Мы единственная крупная западная страна, которая выделяет два процента валового внутреннего продукта на оборону и 0,7 процента валового национального дохода на международное развитие. У нас первоклассная система дипломатии, информации, безопасности, разведки, правоохранительных органов и охраны границ плюс новаторский частный сектор, состязательная деловая среда, надежный правовой механизм, выгодное географическое положение и одни из самых влиятельных в мире институтов, начиная с научных и спортивных, и кончая Би-Би-Си. Столь уникальный и сбалансированный национальный потенциал является нашим ключевым сравнительным преимуществом.
5. Мир становится все более неопределенным и нестабильным, и в этих условиях мы готовы использовать весь свой набор военных и экономических возможностей, а также все свое влияние для защиты и укрепления нашей безопасности и экономических интересов посредством сдерживания противников, воспрепятствования террористам и преступникам, укрепления союзников, урегулирования конфликтов, реагирования на гуманитарные кризисы, поддержки торговли и инвестиций и противодействия климатическим изменениям. Мы также должны защищать, продвигать и всячески демонстрировать наше величайшее достояние, каким является наш образ жизни и лежащие в его основе ценности.
6. Та основанная на правилах система, в разработке которой мы принимали участие, дала возможность глобальному сотрудничеству защитить наши общие фундаментальные ценности, какими являются человеческое достоинство, права человека, свобода, демократия и равенство. Будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН, ведущим членом НАТО, лидером Содружества и европейской страной, разделяющей основополагающие ценности с партнерами, мы преисполнены решимости и дальше отстаивать и развивать основанную на правилах международную систему.
7. Мы всегда будем решительно и действенно отвечать на попытки нанести ущерб Британии и дестабилизировать мировой порядок. Применение боевого отравляющего вещества нервно-паралитического действия в Солсбери стало нарушением Конвенции о запрещении химического оружия и норм международного права. Произошло это на фоне продолжающейся агрессии российского государства. Мы не потерпим никаких угроз жизни британского населения и других людей на британской земле со стороны российского государства. И мы не потерпим столь вопиющего нарушения международных обязательств.
8. Мы будем крепить свою оборону от всех форм деятельности враждебных государств. Мы будем усиливать свои возможности по введению санкций в ответ на нарушения прав человека. Мы будем в полной мере использовать существующие полномочия для более эффективного отслеживания планов и действий тех, кто приезжает в Соединенное Королевство с намерением создать угрозу безопасности Британии и наших союзников, и кто может быть причастен к такой деятельности. Мы разработаем предложения о полномочиях останавливать, допрашивать, обыскивать и задерживать на границе Британии людей для выяснения того, причастны они или нет к деятельности, создающей угрозу нашей национальной безопасности. Мы также рассмотрим новые полномочия в сфере контрразведки для ужесточения мер борьбы против враждебной деятельности иностранных агентов в Соединенном Королевстве. Мы продолжим использовать весь спектр возможностей наших правоохранительных органов для борьбы против опасных преступников и коррумпированной элиты. Выдворение российских дипломатов коренным образом и на долгие годы подорвет возможности российской разведки в Британии.
9. Внося самый крупный вклад в европейскую национальную безопасность, мы стремимся к созданию вместе с ЕС партнерств в сфере безопасности, которые обеспечат нашу ведущую роль в НАТО, являющейся самым прочным и успешным военным альянсом в истории. В его основе лежит положение статьи 5 Североатлантического договора, которое гласит, что нападение на одного члена считается нападением на всех. Мы вновь подтверждаем свою безоговорочную преданность делу коллективной обороны и безопасности в рамках НАТО.
10. Наше решение выйти из ЕС и перенести процесс принятия решений и подотчетности внутрь страны никоим образом не меняет нашу безоговорочную преданность делу европейской безопасности. Безопасность Европы — это наша безопасность. Мы находимся на переднем крае работы по развитию таких систем и договоренностей, которые лежат в основе нашего европейского сотрудничества по вопросам безопасности. В результате этого крепнет безопасность народов всей Европы, а вместе мы должны изыскивать средства и способы для сохранения таких возможностей после выхода из ЕС. Мы обязаны делать все возможное, чтобы наши граждане и наш континент находились в безопасности.
11. Наши главные торговые партнеры, как сейчас, так и после нашего выхода из ЕС, также являются нашими естественными партнерами в сфере безопасности. Это наши главные союзники в Европе, Северной Америке, Австралии и Азии; это наши традиционные партнеры в Персидском заливе, в Южной Азии и Африке, а также новые союзники в Восточной Азии и во всем мире. Каждая из этих стран сталкивается с острейшими угрозами, и Британия помогает их устранять, будь это северокорейское ядерное оружие, враждебность России и Ирана, исламский терроризм, торговля людьми, пиратство, опасная и организованная преступность, нестабильность и неразрешенные региональные противоречия.
12. Мы также выступаем за укрепление коалиций единомышленников в лице государств и отраслевых партнеров, в частности, в вопросах укрепления нашей кибербезопасности и коллективной безопасности. Наша жизнь все больше уходит в онлайн, и в этих новых условиях мы все чаще полагаемся на космическую технику и становимся все более незащищенными от враждебных сил. В условиях таких глобальных угроз нам нужна глобальная ответная реакция вместе с государствами-единомышленниками, промышленностью, ЕС и НАТО. Все они обязаны работать вместе. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество между ЕС и НАТО, чтобы они были надежно защищены и готовы к вызовам нового столетия.
Наши подходы
13. Те принципы, которые мы изложили в Стратегии национальной безопасности и Стратегическом обзоре вопросов обороны и безопасности за 2015 год, обеспечивают соблюдение наших интересов в области национальной безопасности за счет достижения трех главных целей:
— Цель национальной безопасности № 1. Защита наших людей внутри страны, на наших заморских территориях и за рубежом, а также защита нашей территории, экономической безопасности, инфраструктуры и образа жизни.
— Цель национальной безопасности № 2. Проецирование нашего глобального влияния, снижение вероятности возникновения угроз Британии, ее интересам и интересам ее союзников и партнеров.
— Цель национальной безопасности № 3. Обеспечение нашего благосостояния: использование благоприятных возможностей, новаторский труд и поддержка британской промышленности.
14. В смете бюджетных расходов на 2015 год мы увеличили ассигнования на оборону и безопасность в ответ на возросшие требования в области национальной безопасности. В реальном выражении выросли расходы на оборону, разведывательные ведомства, борьбу с терроризмом и киберугрозами. Мы будем по-прежнему:
— в период 2020-2021 годы ежегодно увеличивать оборонные расходы как минимум на 0,5 процента выше уровня инфляции, выполняя свои обязательства в рамках НАТО о выделении не менее двух процентов на нужды обороны;
— тратить 0,7% валового национального дохода на официальное содействие развитию, соблюдая целевые показатели ООН;
— за период Обзора на 30 процентов увеличим расходы на контртерроризм;
— увеличим единый бюджет разведки на 18% в реальном выражении.
Бюджет на контртеррористическую деятельность в период 2018-2019 годы. увеличится по меньшей мере до 757 миллионов фунтов стерлингов, и это будет семипроцентное увеличение по сравнению с предыдущим годом. Мы наберем и подготовим более 1 900 дополнительных сотрудников служб безопасности и разведки в разных ведомствах для сдерживания тех, кто стоит за усиливающимися международными террористическими, кибернетическими и глобальными угрозами.
15. В 2010 году в Британии был создан Совет национальной безопасности, чтобы контролировать и координировать все аспекты нашей национальной безопасности в рамках коллективной управленческой деятельности кабинета. Мы разработали новую доктрину национальной безопасности, назвав ее Интегрированной доктриной, в которой учтен опыт работы СНБ в первые годы его существования, уроки «Доклада Чилкота» (об участии Британии в войне в Ираке), а также использован комплексный подход к национальной безопасности.
Интегрированная доктрина
1. С момента создания СНБ прошло восемь лет, и Интегрированная доктрина будет служить укреплению нашего коллективного подхода к национальной безопасности. Интегрированная доктрина усиливает подотчетность в процессе коллективного принятия решений кабинетом, поскольку высокопоставленные руководители будут отвечать за исполнение приоритетных задач СНБ. В ней будет использован подход Чилкота к стратегическим приоритетам СНБ и учтены все возможности, обеспечивающие СНБ оптимальный выбор средств и методов.
2. Интегрированная доктрина начинается со стратегии. Мы должны найти самое эффективное и действенное сочетание способов для достижения целей государства на долгосрочную перспективу. Мы должны предвидеть и учитывать, как противники и союзники будут реагировать во избежание нежелательных последствий второго и третьего порядка. Иногда оптимальный подход может быть нацелен на какие-то конкретные возможности или быть асимметричным тем угрозам, с которыми мы сталкиваемся. В рамках современного механизма сдерживания мы используем все доступные нам возможности. Для этого нам нужен эффективный анализ, в котором используются все источники информации и данных, как внутри государства, так и за его рамками.
3. Многие средства, способствующие укреплению национальной безопасности, находятся вне компетенции традиционных ведомств, занимающихся этим вопросом, и поэтому нам нужны более прочные партнерства в государственном, частном и иных секторах. Большое количество ведомств проводят свою работу, чтобы желающим нанести нам вред было труднее добиться своих целей. А департаменты социальных реформ помогают устранять первопричины уязвимости людей и их эксплуатации организованными преступными группировками и экстремистами. Многие проблемы технологического характера лучше всего решать в партнерстве между государственным и частным сектором. Такой подход также очень важен и на международной арене, где партнерства по вопросам безопасности, торговли и развития зачастую дополняют и усиливают друг друга.
4. СНБ будет каждый год проводить анализ позиций Соединенного Королевства в сфере национальной безопасности, что касается его устойчивости к угрозам и возможностей принимать решения о стратегических приоритетах. В ежегодном обзоре реализации доктрины будет содержаться полезная информация для планов деятельности государственных ведомств и для ежегодного доклада правительства парламенту о реализации Стратегии национальной безопасности и обороны.
5. В каждом из этих приоритетов СНБ будет учитывать британские интересы и цели, ту ситуацию, в которой мы оказались, и перспективы. Далее, он будет рассматривать общую национальную и международную стратегию, решая вопросы о том, как добиться максимального эффекта, с учетом всего комплекса средств и возможностей. Устремления СНБ будут соответствовать выделяемым ресурсам, чтобы мы стремились к достижению реальных целей и выделяли скудные ресурсы на решение тех вопросов, которые наиболее важны и существенны в рамках нашего коллективного подхода. Не менее важна и активная реализация разработанных планов.
6. Для формирования культуры общности целей для всех ведомств требуются меры повышенной подотчетности, чтобы стимулы работали на благо целостного подхода с вовлечением всего правительства. По каждому приоритету СНБ будет назначен высокопоставленный ответственный чиновник, отвечающий за разработку вариантов действий СНБ и за реализацию государственной стратегии. Роль этих чиновников заключается в скоординированной поддержке процесса принятия решений в СНБ.
7. Тысячи людей в ходе своей повседневной работы в Британии и за рубежом крепят национальную безопасность страны. Это специалисты по самым разным вопросам, обладающие опытом, навыками и знаниями в сфере безопасности, влияния и экономики. Нам нужны сотрудники самого разного профиля и специализации, с разными взглядами и манерой мышления, способные думать творчески и действенно отвечать на вызовы. «Критическая задача» — это наставление по включению в работу таких кадров, разработанное в 2017 году в рамках инициативы «Многообразие в обороне и безопасности». Обучение Интегрированной доктрине станет основной сферой приложения усилий Виртуальной академии национальной безопасности.