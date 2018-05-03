В НАО определили пользователей рыбопромысловых участков площадью 3,4 тыс. га

ТАСС , 3 мая. Итоги конкурса на предоставление в пользование участков для промышленной ловли семги и горбуши подвели в Ненецком автономном округе . Общая площадь разыгранных участков превышает 3 тыс. га, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

"В Северо-Западном территориальном управлении Росрыболовства подвели итоги конкурса на предоставление в пользование трех рыбопромысловых участков для промышленного лова анадромных видов рыб (виды рыб, живущих в морях и нерестящихся в пресной воде), к которым относятся семга и горбуша. Всего рыбаки подали 13 заявок. Общая площадь разыгранных рыбопромысловых участков составляет более 3,4 тысяч гектаров", — говорится в сообщении.

Комиссия оценивала заявки, исходя из предложенной суммы, а также по показателям освоения квот, среднесуточного объема производства рыбной продукции, средней численности работников у участника конкурса.

Отмечается, что участки по итогам конкурса разделили между двумя предпринимателями. За рыбопромысловые участки на реке Печора «Чайкин Шар» и «Алексеевский» победивший в конкурсе бизнесмен предложил 1,155 млн рублей и 7 млн рублей соответственно. Единственный участник конкурса на пользование участком для промышленного рыболовства на реке Индига «Индига 2» предложил за лот 5,6 тыс. рублей.

"В границах этих участков пользователи смогут в течение 20 лет добывать анадромные виды рыб, к которым относятся семга и горбуша. Объемы ежегодно будут определяться на заседаниях анадромной комиссии, которая проходит под председательством главы региона. Последний раз рыбопромысловые участки для промышленного лова анадромных видов рыб выставлялись на конкурс в округе в 2011 году", — говорится в сообщении.

Еще один конкурс ведомством проводился в отношении рыбопромыслового участка для традиционного рыболовства «Нгевсаля» в акватории Баренцева моря (Паханческая губа). Победителем признана семейная родовая община КМНС «Маранга» (Морошка). В течение 20 лет ее члены смогут осуществлять рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности.