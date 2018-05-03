Министра спорта Кубани поместили под домашний арест

"По результатам рассмотрения ходатайства следователя Главного следственного управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю по уголовному делу по обвинению Черновой Л. А. по части 2 статьи 285 УК РФ принято постановление об избрании ей меры пресечения в виде домашнего ареста до 26 июня 2018 года", — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что в отношении Черновой возбуждено дело из-за выплат 886 млн рублей футбольному клубу «Кубань». Источник в правоохранительных органах уточнял ТАСС, что Чернова, являясь министром физической культуры и спорта Краснодарского края, заключила договоры о выделении в 2012 и 2013 годах ФК «Кубань» субсидий в рамках региональной программы поддержки команд по игровым видам спорта и дополнительные соглашения к ним. Согласно закону о краевом бюджете, эти средства могли выделить только некоммерческим организациям, а ООО «Футбольный клуб „Кубань“ являлась на тот момент коммерческой.

Пресс-служба ГУ МВД сообщала о возбуждении дела „в отношении руководителя органа исполнительной власти“ по ст. 285 УК РФ „Злоупотребление должностными полномочиями“. Наказание по статье предполагает до семи лет лишения свободы.

Несколько лет назад у ФК „Кубань“ начались финансовые проблемы, были значительные долги перед футболистами и сотрудниками клуба. В начале 2017 года инспекция УФНС по Краснодару даже обращалась в Арбитражный суд Краснодарского края с просьбой признать ФК банкротом из-за долгов на сумму 288,4 млн рублей.

Людмила Чернова — заслуженный мастер спорта по легкой атлетике, 13-кратная чемпионка СССР (1978 — 1983 годы), чемпионка Олимпийских Игр 1980 года в Москве. С 2006 года возглавила департамент по физической культуре и спорту Краснодарского края, позднее преобразованный в министерство. Член рабочей группы Совета по физической культуре и спорту при президенте РФ.