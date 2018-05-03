Глава Росгвардии в преддверии Дня Победы дал старт автопробегу «Вахта памяти»

"Автопробег объединяет не только города, он объединяет поколения. Не случайно сегодня здесь присутствуют учащиеся Московского президентского кадетского училища Росгвардии. Именно вам, юные защитники Отечества, предстоит гордо нести вахту памяти о подвиге нашего народа, чтить заложенные предками традиции, не забывая о высокой цене мира на земле", — сказал Золотов.

По его словам, в 2018 году автопробег пройдет по «дорогам войны» почти 10 тыс. км, через 50 городов и 100 населенных пунктов, где состоятся встречи с ветеранами и общественностью, намечены мероприятия с участниками поисковых отрядов, которые действуют на территории Московской и Смоленской областей.

"За непродолжительный период нами накоплен определенный опыт совместной работы по поиску пропавших без вести воинов, в которой военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии приняли самое активное участие. И эту практику мы будем развивать и в дальнейшем", — добавил он.

Во время автопробега в местах остановок состоятся мемориальные акции, концертные программы, выставки вооружения и военной техники, а в месте завершения поездки участники акции соберут обращения и напутствия участников Великой Отечественной войны к сотрудникам Росгвардии в книге «Вахта памяти».