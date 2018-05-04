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На юго-востоке Москвы модернизируют развязку на пересечении улицы Верхние Поля с МКАД
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На юго-востоке Москвы модернизируют развязку на пересечении улицы Верхние Поля с МКАД 

Управа района Марьино 2 часа назад
Фото: Марьинский вестник
В ближайшие годы будет модернизирована транспортная развязка на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля. Об этом рассказал журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, при создании направленных съездов — тоннелей или эстакад — пропускная способность развязки, как правило, увеличивается на 20-25 процентов.
Напомним, что в Москве уже реконструировано 14 крупных транспортных развязок на пересечении МКАД с вылетными магистралями. (то)
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