На юго-востоке Москвы модернизируют развязку на пересечении улицы Верхние Поля с МКАД

В ближайшие годы будет модернизирована транспортная развязка на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля. Об этом рассказал журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

По его словам, при создании направленных съездов — тоннелей или эстакад — пропускная способность развязки, как правило, увеличивается на 20-25 процентов.

Напомним, что в Москве уже реконструировано 14 крупных транспортных развязок на пересечении МКАД с вылетными магистралями. (то)