«Уралкалий» сообщил о новой воронке возле провала на руднике «Соликамск-2»

На руднике «Соликамск-2» в Пермском крае зафиксировано образование новой воронки, говорится в сообщении «Уралкалия» . Провал 25 на 32 м обнаружен 2 мая в пределах огороженной опасной зоны в 56 м к северо-западу от первой воронки.

Возможное образование такой воронки в опасной зоне прогнозировалось специалистами, потому ситуация не повлияла на горные работы, указывают в компании. «Уралкалий» оценит масштаб провала и затем попытается минимизировать возможные последствия, отмечается в сообщении.

Первая воронка на территории дачного поселка возле «Соликамска-2» была обнаружена в ноябре 2014 г., тогда работы на руднике пришлось остановить. Изначальные зафиксированные размеры провала составляли 30 на 40 м, затем он разросся.

К маю 2018 г. основная воронка занимает площадь 152 на 183 метра. «Уралкалий» для сдерживания расползания грунта делает инъекции тампонажного материала через скважины по контуру воронки и направляет в нее глинистый материал.