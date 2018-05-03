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«Уралкалий» сообщил о новой воронке возле провала на руднике «Соликамск-2»
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«Уралкалий» сообщил о новой воронке возле провала на руднике «Соликамск-2» 

Ведомости 54 минуты назад
Фото: Ведомости
На руднике «Соликамск-2» в Пермском крае зафиксировано образование новой воронки, говорится в сообщении «Уралкалия». Провал 25 на 32 м обнаружен 2 мая в пределах огороженной опасной зоны в 56 м к северо-западу от первой воронки.
Возможное образование такой воронки в опасной зоне прогнозировалось специалистами, потому ситуация не повлияла на горные работы, указывают в компании. «Уралкалий» оценит масштаб провала и затем попытается минимизировать возможные последствия, отмечается в сообщении.
Первая воронка на территории дачного поселка возле «Соликамска-2» была обнаружена в ноябре 2014 г., тогда работы на руднике пришлось остановить. Изначальные зафиксированные размеры провала составляли 30 на 40 м, затем он разросся.
К маю 2018 г. основная воронка занимает площадь 152 на 183 метра. «Уралкалий» для сдерживания расползания грунта делает инъекции тампонажного материала через скважины по контуру воронки и направляет в нее глинистый материал.
После затопления рудника «Уралкалия» в Березниках в 2006 г. в черте города образовалось четыре провала.
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