Уральские спелеологи обнаружили новые ходы в одной из самых глубоких в мире пещер в Италии

ЕКАТЕРИНБУРГ , 3 мая. / ТАСС /. Уральские спелеологи во время экспедиции к одной из самых глубоких в мире пещер Сплуга делла Прета в Италии обнаружили ранее неизвестные ходы на глубине в 100 и 700 метров. Первый из них получил название «Уральский», сообщил в четверг ТАСС координатор научной комиссии Ассоциации спелеологов Урала, научный руководитель клуба спелеологов Екатеринбурга Евгений Цурихин.

"Состоялась экспедиция спелеологов в Италию при поддержке Ассоциации спелеологов Урала, в ней принимали участие 16 спелеологов из разных городов. Главной целью поездки было посещение пещеры Сплуга делла Прета, которая с 1926 по 1953 год возглавляла список глубочайших пещер планеты. Восхождение в 70-метровый колодец в районе лагеря на глубине в 700 метров привело к началу ранее неизвестного горизонтального коридора, но, к сожалению, попасть в него не удалось ввиду невозможности закрепить точки опоры в рыхлой растрескивающейся породе", — сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что команда спелеологов работала в нескольких перспективных местах пещеры на глубинах в 100, 700 и 750 метров. «Еще один ход был найден на глубине в 100 метров, он получил название „Уральский“. Поскольку мы работали по приглашению официального клуба La Venta, то это название после находки было согласовано с итальянскими коллегами, которые оказали большую помощь в сопровождении группы в самых сложных местах пещеры. В целом пещера встретила обильными водопадами на колодцах и глубокими ручьями», — уточнил Цурихин.

Пещера Сплуга делла Прета расположена в провинции Верона в Италии, ее глубина — 877 метров. В 1989 году уральские спелеологи принимали участие в экологической акции по выносу мусора из этой пещеры, накопившегося от первых исследовательских экспедиций. Специалисты предполагают, что пещера может быть еще на 400-500 метров глубже, поэтому организуют новые поездки по ее изучению.