Под Тверью нашли останки фронтовика, который ушел на войну с Урала

Поисковый отряд «Уралец» из Оренбуржья во время экспедиции в Ржевском районе Тверской области обнаружил останки солдата, а при них — медальон. На нем есть надпись: «Матюшечкин Андрей Никитич, 1911 года рождения, сержант, командир отделения». Поисковики считают, что потомки солдата могут проживать в Свердловской области

— Найти сохранившийся медальон — большая удача, — рассказал командир отряда Юрий Комароцкий. — Мы надеемся, что найдутся родственники Андрея Никитича, они могут жить в Свердловской области, потому что он был призван на фронт из Ревды. Возможно, потомки сержанта всё это время искали сведения о нём.

Андрей Матюшечкин родился в Башкирии , в Уфе , Стерлибашевский район, сельсовет Каролимовский, деревня Протасова. Призван из Свердловской области, город Ревда, завод СУМС, улица Зелёная, 15.

Поисковики надеются на чудо и просят родственников откликнуться. Звонить можно по телефону +7 919 860 22 09, Юрий Иванович Комароцкий, командир поискового отряда «Уралец», город Новотроицк