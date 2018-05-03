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Под Тверью нашли останки фронтовика, который ушел на войну с Урала
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Под Тверью нашли останки фронтовика, который ушел на войну с Урала 

e1.ru 53 минуты назад
Фото: e1.ru
Поисковый отряд «Уралец» из Оренбуржья во время экспедиции в Ржевском районе Тверской области обнаружил останки солдата, а при них — медальон. На нем есть надпись: «Матюшечкин Андрей Никитич, 1911 года рождения, сержант, командир отделения». Поисковики считают, что потомки солдата могут проживать в Свердловской области.
— Найти сохранившийся медальон — большая удача, — рассказал командир отряда Юрий Комароцкий. — Мы надеемся, что найдутся родственники Андрея Никитича, они могут жить в Свердловской области, потому что он был призван на фронт из Ревды. Возможно, потомки сержанта всё это время искали сведения о нём.
Андрей Матюшечкин родился в Башкирии, в Уфе, Стерлибашевский район, сельсовет Каролимовский, деревня Протасова. Призван из Свердловской области, город Ревда, завод СУМС, улица Зелёная, 15.
Поисковики надеются на чудо и просят родственников откликнуться. Звонить можно по телефону +7 919 860 22 09, Юрий Иванович Комароцкий, командир поискового отряда «Уралец», город Новотроицк.
Не так давно в Екатеринбурге начали поиск родных Ивана Сергеевича Луканина, родившегося в 1911 году в Свердловске, во время войны он был сапёром. Останки бойца и медальон поисковики нашли в Смоленской области.
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