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В ГД направили на доработку проект о создании зон для курения в аэропортах
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В ГД направили на доработку проект о создании зон для курения в аэропортах 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья направил законопроект о создании зон для курения в аэропортах на доработку, при этом большинство членов комитета высказались в поддержку документа, сообщил РИА Новости зампред комитета Леонид Огуль.
Депутат Госдумы "Единой России" Сергей Боярский в ноябре прошлого года внес в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий вернуть в российских аэропортах зоны для курения. Фракция заявила, что поддерживает данную инициативу, отмечая, что такой шаг защитит здоровье некурящих граждан. В комитете Госдумы по транспорту и строительству поддержали законопроект о возможности организации в российских аэропортах зон для курения и рекомендовали принять его в первом чтении.
"Комитет (по охране здоровья) его рассмотрел, но должен сказать, что он (законопроект) отправлен на доработку. Мы его не отклонили, а отправили на доработку. Я могу сказать, что большинство за то, чтобы, конечно, такие места для курильщиков в аэропортах и местах большого скопления людей были", — сказал Огуль.
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