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В «Курумоче» заработает система tax free
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В «Курумоче» заработает система tax free 

ТРК Губерния 52 минуты назад
Фото: ТРК Губерния
В аэропорту Курумоч будет действовать система tax free, распоряжение правительства России опубликовано на сайте правовой информации.
Согласно документу, к шести «воздушным воротам» (три аэропорта в Москве — "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и по одному в Петербурге, Сочи, Владивостоке) добавились аэропорты Самары, Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Саранска.
Система tax free подразумевает возврат иностранным гражданам НДС с покупок в магазинах (в России это магазины в Москве, Красногорске, Санкт-Петербурге и Сочи всего — 15 мест). Право вернуть НДС получат граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз. Для получения tax free нужно за день купить товары на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом налога.
Ранее сообщалось, минпромторг России рассчитывает, что правительство примет решение о запуске системы tax free на всей территории России в конце года.
Фото: pixabay.com
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