Ещё
В Курумоче протестируют систему возврата НДС с крупных покупок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин провел массовые отставки
Путин провел массовые отставки

В Курумоче протестируют систему возврата НДС с крупных покупок 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Федеральные власти планируют включить самарский аэропорт Курумоч в программу возврата налога на добавочную стоимость (НДС) — tax free. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
Tax free — система возврата НДС (в России — 18%) с товаров. Покупки необходимо совершать в специальных магазинах, расположенных в аэропорту. Перед вылетом на таможне сотрудники ведомства проверяют этикетки и упаковку товара и ставят отметку в tax free cheque (чек такс-фри). После приземления необходимо обратиться в банк с паспортом, загранпаспортом, копией или оригиналом квитанции из магазина и чеком такс-фри. В России установили минимальную сумму — 10 тысяч рублей. Система не распространяется на покупки, совершенные при полетах в странах Евразийского союза: России, Беларуси, Армении, Казахстане и Киргизии.
— Сейчас tax free действует в 15 магазинах, расположенных в московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово, питерском Пулково и сочинском аэропорту, — рассказал Виктор Евтухов. — В ближайшее время к ним присоединятся другие города-организаторы чемпионата мира по футболу: Волгоград, Саранск, Ростов-на-Дону, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург и Самара. Если всё сложится удачно, то к концу года эта система распространится на всю страну.
Пока что Минпромторг, Министерство финансов, Федеральная таможенная служба и Федеральная налоговая служба разработали список документов, которые нужно подать владельцам магазинов для включения в систему. Количество участников планируют увеличить осенью, после 1 октября.
63.ru: последние новости
Сцена и трибуны: площадь Куйбышева готовят к предстоящим праздникам «Требуем расследования!»: работники «ПАТ» о неразберихе с автобусами в Самаре Самарские пенсионеры рассказали, что им не хватило дачных «сезонок»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе80
Популярный российский блогер найден мертвым39
Маккейн придумал новый способ отомстить РФ175
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии367
Путин провел массовые отставки14
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение