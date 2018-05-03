В Курумоче протестируют систему возврата НДС с крупных покупок 

Федеральные власти планируют включить самарский аэропорт Курумоч в программу возврата налога на добавочную стоимость (НДС) — tax free. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
Tax free — система возврата НДС (в России — 18%) с товаров. Покупки необходимо совершать в специальных магазинах, расположенных в аэропорту. Перед вылетом на таможне сотрудники ведомства проверяют этикетки и упаковку товара и ставят отметку в tax free cheque (чек такс-фри). После приземления необходимо обратиться в банк с паспортом, загранпаспортом, копией или оригиналом квитанции из магазина и чеком такс-фри. В России установили минимальную сумму — 10 тысяч рублей. Система не распространяется на покупки, совершенные при полетах в странах Евразийского союза: России, Беларуси, Армении, Казахстане и Киргизии.
— Сейчас tax free действует в 15 магазинах, расположенных в московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово, питерском Пулково и сочинском аэропорту, — рассказал Виктор Евтухов. — В ближайшее время к ним присоединятся другие города-организаторы чемпионата мира по футболу: Волгоград, Саранск, Ростов-на-Дону, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург и Самара. Если всё сложится удачно, то к концу года эта система распространится на всю страну.
Пока что Минпромторг, Министерство финансов, Федеральная таможенная служба и Федеральная налоговая служба разработали список документов, которые нужно подать владельцам магазинов для включения в систему. Количество участников планируют увеличить осенью, после 1 октября.