В Курумоче протестируют систему возврата НДС с крупных покупок

Федеральные власти планируют включить самарский аэропорт Курумоч в программу возврата налога на добавочную стоимость (НДС) — tax free. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.