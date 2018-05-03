Подозреваемых по делу об отравлении Скрипалей пока нет

Следователям еще только предстоит установить каких-либо подозреваемых по делу об атаке с применением отравляющих веществ на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь. Об этом сообщил советник по национальной безопасности Соединенного Королевства. В ходе состоявшихся во вторник парламентских слушаний Марк Седвилл (Mark Sedwill) сказал, что Россия — «главная стратегическая угроза для Соединенного Королевства ». Он также подтвердил позицию британского правительства относительно того, что за попыткой убийства Скрипалей стоит Кремль.

Однако спустя два месяца после атаки в Солсбери сэр Марк сообщил членам парламента о том, что полиция и сотрудники разведки «еще не установили» имена тех лиц, которые, возможно, совершили 4 марта попытку убийства бывшего информатора МИ6 с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества из семейства «Новичок». По мнению сотрудников служб безопасности, следователи тем не менее все больше уверены в том, что они смогут идентифицировать лиц, совершивших эту атаку. А пока представители полиции лишь сообщили о том, что г-н Скрипаль и его дочь Юлия , вероятнее всего (most likely), получили отравление в результате контакта с нервно-паралитическим отравляющим веществом в жидком виде, которое было нанесено на ручку входной двери его дома.

Г-н Скрипаль остается в больнице, однако он уже не находится в критическом состоянии. Юлия Скрипаль, которая, в отличие от своего отца, является гражданкой России, в прошлом месяце была выписана из больницы, но пока она отклоняет все предложения о встрече с российскими официальными лицами. Во вторник сэр Марк также сказал, что полиция Соединенного Королевства и правительственные ведомства в настоящее время пересматривают процедуры обеспечения безопасности для других проживающих в Британии российских диссидентов с учетом совершенной в Солсбери атаки.

«Полиция, несущая ответственность за защиту подобных лиц, а также другие ведомства пересматривают вопросы обеспечения безопасности для всех людей, которые могут быть в той же мере уязвимыми», — отметил он. Выступление сэра Марка перед членами Комитета по обороне состоялось после публикации 9 марта обзора по обеспечению национальной безопасности Соединенного Королевства. Однако другой обзор, затрагивающий вопросы обороны (речь идет о «программе модернизации в области обороны»), в начале этого года был выведен из-под надзора сэра Марка, и произошло это после отрицательной реакции на предполагаемое сокращение военных возможностей. Эта работа, как ожидается, будет завершена к лету, и ее результаты могут привести к увеличению оборонных расходов.