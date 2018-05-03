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Свыше трех тонн макулатуры собрали за один день в школе №1795
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Свыше трех тонн макулатуры собрали за один день в школе №1795 

Официальный сайт управы района Богородское 56 минут назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
В образовательном учреждении района Богородское состоялась акция по сбору макулатуры.
В третьем школьном отделении №1795 «Лосиноостровская» в четверг, 26 апреля, состоялась экологическая акция с целью — вовлечь детей в процесс получения новых знаний о ценности природных ресурсов, привлечь к социальной работе, значимой для сохранения лесных запасов России, а также к очищению города и района Богородское, в частности, от бумажных отходов.
В результате всего за один день было собрано 3143 кг макулатуры. Абсолютным победителем стал 2-К класс (классный руководитель Филина С. Ю.). Второклассники собрали 405,5 кг макулатуры.
Напомним, что по подсчетам специалистов 100 кг макулатуры спасает одно взрослое дерево.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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