Свыше трех тонн макулатуры собрали за один день в школе №1795

В образовательном учреждении района Богородское состоялась акция по сбору макулатуры. В третьем школьном отделении №1795 «Лосиноостровская» в четверг, 26 апреля, состоялась экологическая акция с целью — вовлечь детей в процесс получения новых знаний о ценности природных ресурсов, привлечь к социальной работе, значимой для сохранения лесных запасов России , а также к очищению города и района Богородское, в частности, от бумажных отходов. В результате всего за один день было собрано 3143 кг макулатуры. Абсолютным победителем стал 2-К класс (классный руководитель Филина С. Ю.). Второклассники собрали 405,5 кг макулатуры. Напомним, что по подсчетам специалистов 100 кг макулатуры спасает одно взрослое дерево.