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Курганскую студентку осудили за похищенные беляши
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Курганскую студентку осудили за похищенные беляши 

Уралинформбюро 59 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Суд вынес приговор несовершеннолетней студентке курганского техникума, признав ее виновной в краже еды из киоска с фастфудом. Ей назначили 100 часов исправительных работ. Приговор вступил в силу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Курганского горсуда.
Инцидент произошел в ночь на 10 октября 2017 года. Пьяная девушка проникла в павильон «Куры-гриль» и достала из холодильника чебуреки, беляши и сосиски в тесте. Часть выпечки подсудимая съела, а часть потеряла.
В дальнейшем мать девушки вернула хозяину киоска 2 500 рублей в качестве компенсации.
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