Курганскую студентку осудили за похищенные беляши

Суд вынес приговор несовершеннолетней студентке курганского техникума, признав ее виновной в краже еды из киоска с фастфудом. Ей назначили 100 часов исправительных работ. Приговор вступил в силу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Курганского горсуда.

Инцидент произошел в ночь на 10 октября 2017 года. Пьяная девушка проникла в павильон «Куры-гриль» и достала из холодильника чебуреки, беляши и сосиски в тесте. Часть выпечки подсудимая съела, а часть потеряла.

В дальнейшем мать девушки вернула хозяину киоска 2 500 рублей в качестве компенсации.