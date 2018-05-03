На ремонт и освещение пр. Мира в Красноярске потратят ещё 180 млн рублей

Главную улицу Красноярска — проспект Мира — продолжат ремонтировать. В этом году работы будут выполняться срезу по нескольким муниципальным контрактам, сообщает мэрия.

По первому контракту по благоустройству на сумму 105 миллионов рублей подрядчик должен будет провести на участке проспекта Мира от ул. Профсоюзов до ул. Диктатуры Пролетариата. Нужно будет заменить тротуарный бордюрный камень, демонтировать старую брусчатку и уложить новую, крупноформатную, на тротуарах установят новые люки и водоотводные лотки. Также будут обустроены газоны и вдоль проспекта высадят кустарник под названием «Кизильник блестящий».

Второй контракт предусматривает завершение работ прошлого года. На сумму 75 миллионов рублей будут установлены новые опоры освещения, современные светофоры, нанесена разметка и установлены дорожные знаки.