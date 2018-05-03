Каждый месяц я качаю 20 ГБ на айфон нахаляву. Сейчас научу

Сейчас научуСмартфон давно стал моим постоянным спутником почти 24 часа в сутки. Особенно в дневные часы — Youtube, мессенджеры и Фейсбук мои постоянные спутники.

Путешествуя по разным странам, я всегда с гордостью думаю о замечательном, быстром и доступном мобильном интернете в России , когда не особо раздумываешь: подключаться к WI-Fi или просто посмотреть очередной сериал прямо со смартфона, потратив очередную порцию мегабайт из доступного пакета.

Стоп, какие ещё пакеты мегабайт? Я могу смотреть Youtube совершенно на халяву, а также чатиться во всех своих мессенджерах без учёта трафика целый месяц всего за 470 рублей, никак себя не ограничивая.

Хотите так же, или ещё дешевле? Сейчас научу, как собрать свой тарифный план от Yota

Самый инновационный мобильный оператор уделывает всех

Я искренне радуюсь, когда удаётся сэкономить на такой важной вещи, как мобильная связь.

Учитывая, что большинство диалогов ведётся через мессенджеры или видео-звонки, главная задача, с которой я никак не мог справится — экономное расходование мегабайтов, которые милостиво выдаются мне оператором каждый месяц.

Статистика — бесстрастная штука: в моем тарифе за 700 рублей даётся 12 Гб интернета в месяц. И мне этого катастрофически не хватает.

В прошлом месяце я потратил около 20 Гигов, и львиную долю трафика съели обычные приложения, которые есть в смартфоне у каждого:

Youtube — 2,2 Гб Vk — 757 Мб Instagram — 2,7 Гб Apple Music — 2,4 Гб Да, около 3 Гб съел режим модема, остальное — видеозвонки, игры и еще десятки приложений.

В итоге, я потратил более 1000 рублей, постоянно докупая мегабайты. Куда это годится?

И тогда я плюнул и собрал себе тарифный план мечты у Yota. Это просто: у них на сайте есть онлайн-калькулятор, с помощью которого можно выбрать, за что будешь платить.

Не нужны смс? Конечно не нужны, в 21 веке-то! Вот и удаляешь бесполезные SMS-пакеты из своего тарифа. Мало общаешься? Возьми себе 100 минут или вообще откажись от пакетного времени: лучше трафика накинуть пару-тройку гигов.

Фишка Yota в том, что за символические деньги можно активировать безлимитное пользование именно теми мессенджерами или сервисами, которые у любого другого оператора выкачают весь твой месячный лимит трафика в два счёта.

Это же просто гениально: за 60 рублей получаешь возможность смотреть Youtube-ролики хоть круглые сутки, совершенно без ограничений. Или за 25 рублей сидеть в Инстаграме — можно залайкайть вообще всех!

Я собрал свой идеальный тариф. Экономнее в 2 раза

Взглянув на свой расход трафика, я активировал себе такие услуги:

100 минут для звонков — 50 руб.

6 Гб мобильного интернета — 280 руб.

Безлимитный Youtube — 60 руб.

Безлимитный Instagram — 25 руб.

Безлимитный WhatsApp — 15 руб.

Безлимитный Vkontakte — 25 руб.

Безлимитный Telegram — 15 руб.

Итого в месяц мне нужно заплатить 470 рублей.

За эти деньги я могу сидеть в вышеперечисленных мессенджерах и соцсетях круглые сутки без учета трафика, плюс 6 Гб на интернет-сёрфинг, плюс 100 минут разговоров.

Понимаете? Не 1000, а фиксированная сумма в 470 рублей! Закинул на счёт один раз и не парюсь, что интернет может вырубиться в самый неподходящий момент.

Зона покрытия нормальная, никакой разницы с предыдущим моим оператором я не заметил. Обрывов связи нет, всё работает без нареканий. Да, обязательно есть те, кто паникует если индикатор уровня сигнала на смартфоне показывает 1-2 палочки, но у меня такого за весь месяц не было ни разу.

Это реклама? Да: рассказываю, как я экономлю

Если вы платите сидите на фиксированном тарифе, передвигаетесь от Wi-Fi до Wi-Fi и платите по 300 рублей в месяц — можете и дальше трястись над каждым мегабайтом.

Если вы такой молодец, что с лёгкостью отстёгиваете по 1000 рублей на мобильную связь — тоже поздравляю, можете рассказать в комментах, какие вы богатые.

А если вы умеете считать свои деньги, то вот по этой ссылке можно собрать свой тарифный план и тратить в разы меньше, каждый месяц. Можно даже со своим номером перейти на Yota, это совсем не страшно.

Пользуюсь интернетом задаром и ощущение такое, будто обманул систему. На самом деле — просто Yota молодцы и стараются угодить каждому своему клиенту.

И у них это отлично получается, потому что я доволен экономией. Очередь за вами!

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