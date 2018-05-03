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У РФПЛ есть два предложения по новому телеконтракту
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У РФПЛ есть два предложения по новому телеконтракту 

Советский спорт 56 минут назад
— Сообщалось, что РФПЛ получила два предложения: от «Матч ТВ» и от «Агентства спортивного маркетинга», причем второе — более выгодное по условиям, на 11 миллиардов рублей за пять лет. Это действительно так? — Второе предложение есть. Была презентация той структуры, которая его сделало. На ней присутсвовало правление РФПЛ, «Краснодар», «Уфа». Но учитывая, что переговоры продолжаются, не хочу комментировать детали.
Поступило и предложение от партнера, которому мы благодарны за сотрудничество. От "Газпром-медиа", Националльного спортивного телеканала. Как будет ясность, мы соберем пресс-конференцию. Но предложения от двух структур действительно есть, — передает слова Прядкина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, действующий телеконтракт с холдингом «Матч ТВ» истекает по окончании сезона-2017/18.
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