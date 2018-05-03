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Прядкин: есть предложение зимой провести Кубок РФПЛ с участием восьми команд
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Прядкин: есть предложение зимой провести Кубок РФПЛ с участием восьми команд 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: sportdialog.ru
Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о планах возрождения Кубка лиги, который уже проводился в России в 2003 году.
«Перед праздниками у нас состоялось рабочее заседание. Мы совместно с клубами занимаемся разработками положения и определением дат, когда его удобнее провести. Пока есть предложение сделать небольшой турнир с участием восьми команд. Единственная загвоздка — сроки Кубка. Европейский календарь очень жёсткий. По сути, у нас нет свободных окон. Однозначно этот турнир будет проводиться в зимнюю паузу. В 20-х числах мы представим его проект», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
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