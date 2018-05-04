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Юнармейцы приняли участие в репетиции Парада Победы
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Юнармейцы приняли участие в репетиции Парада Победы 

ТК «Звезда» 4 мая 2018
Фото: ТК «Звезда»
Воспитанники движения «Юнармия» приняли участие в параде Победы на Поклонной горе в Москве.
Всего в Параде Победы в этом году количество участников пешей составляющей парадного расчета увеличено до 13 тысяч человек.
«Второй год подряд по Красной площади промарширует расчет военно-патриотического общественного движения «Юнармия»», — сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками, генерал-полковник Олег Салюков.
В состав 33 парадных расчетов пешей колонны вошли офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского военно-морского училищ министерства обороны, а также представители других силовых ведомств.
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