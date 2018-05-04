Юнармейцы приняли участие в репетиции Парада Победы

Воспитанники движения «Юнармия» приняли участие в параде Победы на Поклонной горе в Москве

Всего в Параде Победы в этом году количество участников пешей составляющей парадного расчета увеличено до 13 тысяч человек.

«Второй год подряд по Красной площади промарширует расчет военно-патриотического общественного движения «Юнармия»», — сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками, генерал-полковник Олег Салюков