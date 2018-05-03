В центре Севастополя пройдёт первая вечерняя тренировка военного парада в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

По центру города в парадном строю пройдут около 1,5 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 30 единиц военной и специальной техники.

5 мая в Севастополе на площади Ушакова и прилегающей к ней улице Ленина состоится первая вечерняя тренировка военного парада в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

По центру города в парадном строю пройдут около 1,5 тыс. военнослужащих из состава Черноморского флота, истребительного авиационного и зенитного ракетного полков ВВС и ПВО Южного военного округа, Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища имени П. С. Нахимова, а также сводные парадные расчеты Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В тренировке механизированной части военного парада будет задействовано более 30 единиц техники, в частности, танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А и БТР-80, береговой ракетный комплекс «Бастион», мобильные береговые комплексы разведки воздушной и надводной обстановки «Монолит» и «Минерал», пусковые установки зенитной ракетной системы С-400, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», буксируемые гаубицы «Мста-Б» и «Д-30», реактивные системы залпового огня «Град-М», автомобили КамАЗ-63968 «Тайфун», бронемашины «Рысь» и «Тигр».

Руководит тренировкой и командует парадом в Севастополе заместитель командующего армейским корпусом полковник Михаил Уголев, принимает парад командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко

Генеральная репетиция военного парада в Севастополе состоится 7 мая.