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Дольщики ЖК «Рич Хаус» объявили бессрочную забастовку в Краснодаре
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Дольщики ЖК «Рич Хаус» объявили бессрочную забастовку в Краснодаре 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 3 мая — Новая Кубань. Акция протеста началась 30— апреля. Дольщики планируют не прекращать митинги до тех пор, пока на площадке в реальности не возобновят работы.
Обманутыми в результате действий недобросовестного застройщика оказались 500 семей.
Люди бастуют рядом с забором, который установлен на строительной площадке. Здесь уже оборудовали палатку.
Речь идет о жилом комплексе, расположенном краевой столице на улице Ярославской, 113.
Представитель строительной компании находится в СИЗО под арестом.
Ранее чиновники краевой администрации неоднократно сообщали, что ведутся переговоры по передаче прав на ЖК «Рич Хаус» новым застройщикам, работа идет.
— Ранее достигнутые договоренности в администрации не реализуются. Смена потенциальных инвесторов, даже самых надежных и уважаемых, никак не приближает нас к цели. Застройщик, находясь в СИЗО, продолжает диктовать условия, в то время как жилой комплекс начинает приходить в упадок. — Пояснили основные мотивы протестной акции обманутые дольщики.
Объект находится в высокой степени готовности. Сдать его в эксплуатацию не могут уже более 4 лет.
Напомним, что в середине прошлого месяца в Краснодарском крае прошли массовые задержания чиновников и представителей строительных компаний, связанные с проблемой обманутых дольщиков.
Подобную бессрочную акцию протеста когда-то проводили «счастливые» обладатели недостроенных квартир в ЖК «Территория счастья». Голодовку регулярно посещали представители администрации, был проведен комплекс работ по решению сложившейся ситуации. Сейчас работы на этой стройплощадке возобновились.
Проблемы в сфере строительства в Краснодарском крае накапливались годами. Данные обстоятельства повлекли за собой повсеместные волнения общественности. Недавно был принят новый закон о защите прав обманутых дольщиков.
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