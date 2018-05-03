Дольщики ЖК «Рич Хаус» объявили бессрочную забастовку в Краснодаре

Краснодар . 3 мая — Новая Кубань. Акция протеста началась 30— апреля. Дольщики планируют не прекращать митинги до тех пор, пока на площадке в реальности не возобновят работы.

Обманутыми в результате действий недобросовестного застройщика оказались 500 семей.

Люди бастуют рядом с забором, который установлен на строительной площадке. Здесь уже оборудовали палатку.

Речь идет о жилом комплексе, расположенном краевой столице на улице Ярославской, 113.

Представитель строительной компании находится в СИЗО под арестом.

Ранее чиновники краевой администрации неоднократно сообщали, что ведутся переговоры по передаче прав на ЖК «Рич Хаус» новым застройщикам, работа идет.

— Ранее достигнутые договоренности в администрации не реализуются. Смена потенциальных инвесторов, даже самых надежных и уважаемых, никак не приближает нас к цели. Застройщик, находясь в СИЗО, продолжает диктовать условия, в то время как жилой комплекс начинает приходить в упадок. — Пояснили основные мотивы протестной акции обманутые дольщики.

Объект находится в высокой степени готовности. Сдать его в эксплуатацию не могут уже более 4 лет.

Напомним, что в середине прошлого месяца в Краснодарском крае прошли массовые задержания чиновников и представителей строительных компаний, связанные с проблемой обманутых дольщиков.

Подобную бессрочную акцию протеста когда-то проводили «счастливые» обладатели недостроенных квартир в ЖК «Территория счастья». Голодовку регулярно посещали представители администрации, был проведен комплекс работ по решению сложившейся ситуации. Сейчас работы на этой стройплощадке возобновились.

Проблемы в сфере строительства в Краснодарском крае накапливались годами. Данные обстоятельства повлекли за собой повсеместные волнения общественности. Недавно был принят новый закон о защите прав обманутых дольщиков.