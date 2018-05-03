Олигарх от ЖКХ. Почему коммунальные короли за дворников не отвечают

Люди в гордуме Екатеринбурга VI созыва подобрались разные, не только по профессии и доходу, но и по характеру. Кто-то ведёт активную жизнь в соцсетях, постоянно мелькает в СМИ и выступает на уличных акциях. Другие — почти никак не проявляют себя в Интернете, сторонясь «акул пера» и избегая какой бы то ни было публичности. Судя по всему, к представителям второй группы депутатов относится наш следующий герой — Найданов Александр

Цветочки и ягодки

Александр Алексеевич Найданов — депутат, пришедший в политику из мира ЖКХ. Журналисты часто называют его «коммунальным королём Уралмаша», хотя он, будучи очень скромным, почти не балует их интервью и комментариями. Когда-то парламентарий был абсолютным монополистом на рынке управления жильём в Орджоникидзевском районе, но в последнее время позиции его слегка пошатнулись…

Будущий «олигарх от ЖКХ» родился в 1967 году в Тюменской области . Как значится в его официальной биографии на сайте гордумы — «в семье тружеников села». После школы он, отслужив в армии, окончил Уральский горный институт и около десятка лет проработал в сфере строительства. Но истинным его призванием стала в конечном итоге коммунальная сфера.

ЕМУП «Орджоникидзевский РЭМП» господин Найданов возглавил ещё в 2004 году, а в 2007-м «автоматически» стал гендиректором ЗАО «Орджоникидзевская УЖК». Соответственно, все дома, закреплённые за муниципальным предприятием (около 600), плавно перешли к частной «управляшке». Как и вся материальная база.

Всё бы ничего, но в последние годы компания постоянно становится объектом различных скандалов. Начиная с 2012 года она регулярно входила в чёрные списки Роспотребнадзора прокуратуры . Собственники жаловались на непредоставление достоверной информации об услугах и тарифах, нарушение порядка начисления платы за ЖКУ и сроков предъявления счетов, низкую температуру горячей воды, плохую уборку дворов.

Но более всего жильцы домов страдали от конфликтов, связанных с переделом коммунального рынка. Например, в прошлом году жители десятков многоквартирников на Уралмаше стали жертвами двойных квитанций, которые присылали им «Орджоникидзевская УЖК» и ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург» (гендиректор последней — бизнесмен Евгений Старокожев ).

Однако это ещё цветочки: в сентябре 2017 года жителям дома по ул. Победы, 14 пришли жировки, в которых стояли умопомрачительные цифры в несколько десятков тысяч рублей. Счета прислала «Орджоникидзевская» и под угрозой отключения воды и электричества настоятельно рекомендовала заплатить долги и пени, накопившиеся… с марта 2016 по август 2017 года. Среди людей началась паника.

Один из пенсионеров принял угрозы коммунальщиков близко к сердцу. Испугавшись, он отправился в Сбербанк , снял деньги, которые много лет откладывал себе на похороны, и заплатил 79 067 рублей. Парадокс же заключался в том, что в течение последних полутора лет дом обслуживала другая УК и собственники уже оплатили её счета. Но в начале лета дом снова зачислили в реестр «Орджоникидзевской». От всех этих «перестановок» у людей просто голова пошла кругом. Кому и за что платить — непонятно!

Но и это ещё не всё: льготникам, которые получают компенсации, пришли письма и от чиновников. Гражданам в ультимативной форме предложили рассчитаться с «Орджоникидзевской» под угрозой приостановки выплат. В дело пришлось вмешаться уполномоченному по правам человека. И это — лишь малая толика инцидентов, случившихся при попустительстве регионального Госжилстройнадзора.

Ни за что не в ответе?

Между тем ещё в апреле 2017 года свердловская полиция передала в ГСУ ГУ МВД по Свердловской области материалы доследственной проверки по поводу возможных злоупотреблений руководства «Орджоникидзевской». Вроде как, лишённая лицензии, компания на протяжении года собирала платежи с собственников. В результате незаконно полученная прибыль составила 39 млн рублей в месяц. Правда, юрист Евгений Райлян уже тогда пояснил журналисту «АиФ-Урал» , что, дескать, поводов для беспокойства у его клиента Александра Найданова нет: «Никаких действий по этому поводу мы предпринимать не будем. Это была стандартная проверка. В прошлом году у нас за четыре месяца прошло 292 таких проверки — 74 прокурорских, остальные — департаментские (Госстройжилнадзор). Александр Алексеевич — учредитель, а вовсе не руководитель компании. Логически размышляя, он не отвечает и не может отвечать за работу каждого дворника… ».

Сегодня официальным главой УК является Александр Ерзуков, а Александр Алексеевич имеет статус «советника». По данным «Картотеки» ИД «Коммерсантъ», на апрель 2018 года за ним числится 26% в уставном капитале предприятия. Среди учредителей компании значится также Галина Викторовна Найданова. На балансе организации (согласно сайту) — 541 многоквартирный дом общей площадью 2 477 680 «квадратов». Штатная численность — 655 сотрудников.

Чем закончатся все эти коммунальные войны — одному Богу известно. «Орджоникидзевскую» многократно посещали силовики и надзорные ведомства, уральские СМИ ещё два года назад писали что-то про «предсмертные конвульсии» ЗАО, но, видимо, слухи о его гибели оказались преждевременными. В марте 2018 года «УЖК ЖКО — Екатеринбург» подала в Арбитражный суд заявление о признании «Орджоникидзевской» банкротом, цена вопроса — 555 тысяч рублей. Есть мнение, что для господина Найданова это копейки.

Рекорд по доходам

В думе Екатеринбурга VI созыва Александр Найданов не новичок, ранее он «отпахал» в V созыве, а членом партии власти стал ещё в 2008 году. Он входит в две комиссии — по экономическому развитию и городскому хозяйству. Злые языки ряда политологов утверждают, что он порою спит на заседаниях, и это даже можно отследить по трансляциям из городского парламента. Но мы документального подтверждения этому явлению не нашли.

В 2016 году депутат Найданов задекларировал почти 67 млн рублей, став абсолютным рекордсменом в гордуме. Параллельно более 8,8 млн заработала его супруга. Именно тогда к нему прочно приклеилось прозвище «олигарх от ЖКХ». Однако уже через год доход Александра Алексеевича составил «всего» 11,8 млн (снизился в шесть раз). Но в собственности семьи есть ещё около десятка квартир, земельные участки, а также автомобиль Toyota RAV4.

На сегодняшний день у нашего парламентария минимальный уровень медиаактивности — 456 упоминаний в СМИ с октября 2013 по декабрь 2017 года (по данным системы «АПИ-Мониторинг»). Но в рейтинге выживаемости депутатов его позиция обозначена как устойчивая (3,6 балла из 5 возможных). Так или иначе, но он с оптимизмом смотрит в будущее и, оставаясь коммунальным монополистом в своём округе, собирается в VII созыв. Во всяком случае, он первым из действующих депутатов ЕГД выдвинулся на праймериз «Единой России»