«Серпуховскую теплосеть» оштрафовали на 175 тысяч рублей за отсутствие счетчиков воды

Госжилинспеция Подмосковья дважды оштрафовала МУП «Серпуховская теплосеть» за отсутствие счетчиков горячей и холодной воды в жилых домах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Жители дома № 18 на улице Красный Текстильщик и дома №29 на Осенней улице в Серпухове обратились в ведомство с просьбой о проверке. Инспекторы надзорного органа выявили, что в домах не установлены приборы учета воды. Согласно законодательству, счетчики необходимо было установить до 1 июля 2013 года, поясняется в сообщении. а. На «Серпуховскую теплосеть» были наложены административные штрафы на общую сумму 175 тысяч рублей. Организация получила предписание об устранении выявленных нарушений. Их исполнение находится на контроле Госжилинспекции, заключается в сообщении.