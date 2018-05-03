Обзор инопрессы. Французские офицеры не скрывают восхищения перед выходцами из СССР в Иностранном легионе

Около 40% военнослужащих французского Иностранного легиона сегодня представляют бывшие республики СССР, констатирует корреспондент швейцарской газеты Le Temps. Среди них много бывших российских и украинских граждан, солидарность и даже дружба которых выдержала испытание временем и произошедшими событиями.

Будучи славянами и в большинстве православными, почти все они говорят по-русски. Представленные журналисту Юрий и Владимир родились в одной стране — Советском Союзе. Сегодня у них одна национальность — легионер, утверждают они.

Французские офицеры не скрывают своего восхищения перед выходцами из СССР. По их словам, они блестящие воины, обладающие высокой стойкостью и способностью адаптироваться к новым условиям.

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Что в России говорят о своей 100-мегатонной ядерной торпеде, изучил Лайл Голдстайн, доцент кафедры стратегических исследований Военно-морского колледжа в Ньюпорте, написавший большую статью в The National Interest . «Система предназначена для поражения важных объектов экономики противника в районе побережья и нанесения гарантированного неприемлемого ущерба территории страны путем создания зон обширного радиоактивного заражения, непригодных для осуществления в этих зонах военной, хозяйственно-экономической и иной деятельности в течение длительного времени», — цитирует автор российский документ.

Однако, как комментирует один из опрошенных изданием экспертов, «смысла в таком оружии нет никакого». Поэтому мы и дальше будем пугать американцев советскими скелетами, а они будут делать вид, что испугались. Главное — финансирование выделено», — цитирует его издание.

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