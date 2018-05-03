Ко Дню Победы в Архангельске создают большой граффити-портрет советского актёра Леонида Быкова

Два выхода на стену, пронизывающий ветер и сжатые сроки работ — в таких условиях работают студенты Архангельского педагогического колледжа вместе со своим педагогом и дизайнером Кириллом Старицыным над новым городским граффити. Известный кадр из советского фильма «В бой идут одни старики» уже вырисовывается на стене дома на перекрестке улиц Логинова и Ломоносова . Уже завтра креативная команда выйдет работать над изображением в третий раз, рассказал 29.ru Кирилл Старицын.

С этой идеей к ним обратились представители Общероссийского народного фронта в Архангельской области , правда, сроки назначили довольно сжатые — к 9 Мая граффити должно быть готово. У самой творческой команды есть некоторые сомнения, что доделать работу полностью удастся к праздничной дате: очень мешает неустойчивая северная погода со студеными ветрами и периодическими осадками.

— Я предложил такой сюжет — мысли были давно. Когда с этим предложением обратились к нам, подумал и предложил этот кадр из фильма. Провел внутренний конкурс эскизов. Потом ребята свели в программах. И мы вышли на стену, — рассказывает Старицын.

В первый раз работали еще в конце апреля — рисовали после 21 часа, накидывали разметку в холоде и под снегом, во второй раз вышли 1 мая — и снова оказались заложниками холода. Такие условия не позволяют команде работать над изображением в полную силу и в нужной технике.

— Граффитчики в таких условиях не работают. Ветер холодный, продувает, струю из баллончика откидывает в сторону — при таком бросают баллончики и ждут хорошей погоды. Да и обычно портреты рисуют сразу и целиком, для чего нет и других условий — с лесов работать нельзя, машину, чтобы прорисовать верхушку, дадут один раз, — пояснил педагог.

Сейчас прорисовать удалось два самолета и фуражку «Маэстро», прорисовкой остальных деталей займутся уже завтра. Над этим проектом под руководством Кирилла Старицына работают студенты второго курса, будущие художники-оформители.

— Они только первый год изучают профессию, имеют мало практики, но на этой работе видят процесс — учатся. Пока они выполняют небольшие задания — например, закрасить краской у контура. Доверил у земли самолет нарисовать — в результате черное пятно, с которым пока не знаем, что делать, — заметил Кирилл.