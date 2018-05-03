Власти Подмосковья отчитались о промежуточных итогах проверки аттракционов

Подмосковье свыше 570 аттракционов прошли техосмотр и получили разрешение на эксплуатацию, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина . Его слова в четверг, 3 мая, приводятся на сайте регионального правительства

«По каким-то причинам собственники ряда аттракционов не вводят их в эксплуатацию. На 1 мая прошли техосмотр и допущены к эксплуатации 576 единиц аттракционной техники», — сказал Разин.

По его словам, на сегодняшний день в Подмосковье зарегистрировано более 900 аттракционов, из них эксплуатируется более 700. Разин также отметил, что инспекторы выдали восемь предостережений о недопущении аттракционов к использованию.

Проверка аттракционов на территории Московской области на комфорт и безопасность стартовала 23 апреля и продлится до 17 мая. Как ранее сообщил министр, обязательной проверке подлежат все зарегистрированные аттракционы, без проверки невозможна выдача специального талона-допуска.