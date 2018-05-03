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Власти Подмосковья отчитались о промежуточных итогах проверки аттракционов
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Власти Подмосковья отчитались о промежуточных итогах проверки аттракционов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Подмосковье свыше 570 аттракционов прошли техосмотр и получили разрешение на эксплуатацию, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина. Его слова в четверг, 3 мая, приводятся на сайте регионального правительства.
«По каким-то причинам собственники ряда аттракционов не вводят их в эксплуатацию. На 1 мая прошли техосмотр и допущены к эксплуатации 576 единиц аттракционной техники», — сказал Разин.
По его словам, на сегодняшний день в Подмосковье зарегистрировано более 900 аттракционов, из них эксплуатируется более 700. Разин также отметил, что инспекторы выдали восемь предостережений о недопущении аттракционов к использованию.
Проверка аттракционов на территории Московской области на комфорт и безопасность стартовала 23 апреля и продлится до 17 мая. Как ранее сообщил министр, обязательной проверке подлежат все зарегистрированные аттракционы, без проверки невозможна выдача специального талона-допуска.
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