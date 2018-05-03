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Более 570 аттракционов уже допустили к эксплуатации в Подмосковье
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Более 570 аттракционов уже допустили к эксплуатации в Подмосковье 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье свыше 570 аттракционов прошли техосмотр и получили разрешение на эксплуатацию, сообщил РИАМО в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
По его словам, на сегодняшний день в Подмосковье зарегистрировано более 900 аттракционов, из них эксплуатируется более 700.
«По каким-то причинам собственники ряда аттракционов не вводят их в эксплуатацию. На 1 мая прошли техосмотр и допущены к эксплуатации 576 единиц аттракционной техники», — сказал Разин.
Кроме этого, инспекторы выдали восемь предостережений о недопущении аттракционов к использованию.
Министр добавил, что месячник по проверке аттракционов продолжается.
Профилактические мероприятия будут осуществляться управлением Гостехнадзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области до 17 мая.
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