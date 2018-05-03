Медведев принял отставку замглавы Росреестра 

МОСКВА, 3 мая — РИА Недвижимость. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отставке замглавы Росреестра Константина Колтонюка.
"Освободить Колтонюка Константина Александровича от должности заместителя руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по его просьбе", — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правовой информации.
Колтонюк стал заместителем главы Росреестра в ноябре 2012 года. Ранее он работал в Минтрансе и аппарате правительства РФ, в 2009-2012 годах занимал должность министра финансов Свердловской области.