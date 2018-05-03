Медведев принял отставку замглавы Росреестра

"Освободить Колтонюка Константина Александровича от должности заместителя руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по его просьбе", — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правовой информации.