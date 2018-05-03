«Ямал-потомкам!» соединил времена

Эдуард Яунгад. Ассоциация «Ямал — потомкам!» провела встречу молодежного отделения и представителей старшего поколения, заставших послевоенные годы. Во встрече принял участие депутат Заксобрания ЯНАО

Участники встречи затронули вечные темы — говорили о единении народа перед врагом, о героях фронта и тыла. Высказали мнение о том, чего сейчас зачастую не хватает молодежи — патриотизма, радения за Отечество.

О вкладе в Великую Победу простых жителей Севера рассказали старожилы. Ведь, несмотря на отдаленность региона, тысячи солдат-северян пополнили ряды Красной Армии, а в тылу день и ночь трудились их жены и дети.

Эдуард Яунгад поздравил всех с приближающимся Днем Победы. Он особо отметил необходимость сохранения памяти о героическом подвиге советского народа.

«Передавать память из поколения в поколение — наш святой долг. Только память об этой кровопролитной войне, о её героях и подвиге каждого человека помогут не допустить подобного в будущем. Север помнит ветеранов, чтит и гордится ими!», — сказал депутат.