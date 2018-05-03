Ещё
«Ямал-потомкам!» соединил времена
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Ямал-потомкам!» соединил времена 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Ассоциация «Ямал — потомкам!» провела встречу молодежного отделения и представителей старшего поколения, заставших послевоенные годы. Во встрече принял участие депутат Заксобрания ЯНАО Эдуард Яунгад.
Участники встречи затронули вечные темы — говорили о единении народа перед врагом, о героях фронта и тыла. Высказали мнение о том, чего сейчас зачастую не хватает молодежи — патриотизма, радения за Отечество.
О вкладе в Великую Победу простых жителей Севера рассказали старожилы. Ведь, несмотря на отдаленность региона, тысячи солдат-северян пополнили ряды Красной Армии, а в тылу день и ночь трудились их жены и дети.
Эдуард Яунгад поздравил всех с приближающимся Днем Победы. Он особо отметил необходимость сохранения памяти о героическом подвиге советского народа.
«Передавать память из поколения в поколение — наш святой долг. Только память об этой кровопролитной войне, о её героях и подвиге каждого человека помогут не допустить подобного в будущем. Север помнит ветеранов, чтит и гордится ими!», — сказал депутат.
ИА Север-Пресс: последние новости
Свалки и разливы нефти. Кто виноват и что делать? Преподаватели Саратовской консерватории поделятся мастерством с ямальцами Послание президента страны в регионах обеспечат законодательно
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы72
Россия начала жесткий досмотр следующих на Украину судов203
Полномочия Медведева передадут Кудрину
В Сирии разбился российский истребитель
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка112
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
01:26
Решившего проверить прокуратуру россиянина побили лопатой
Происшествия Криминал
00:40
«Нобель» испортил секс-скандал
В мире
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
03:45
Порошенко удивил новым меню силовиков
Украина Армия
00:46
Еще один мессенджер заблокируют в России
Интернет Наука и техника
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
00:38
МВД показало личные вещи Чикатило
Происшествия Другое
00:43
Москву перекроют из-за репетиции Парада Победы
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение