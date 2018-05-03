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Revlon ищет нового медиапартнера
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Revlon ищет нового медиапартнера 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Revlon проведет пересмотр медиапланирования и баинга на глобальном уровне. Такое решение косметическая компания приняла спустя 10 месяцев после консолидации креативного и медиааккаунта в WPP — без проведения формального тендера. В настоящее время Mediacom отвечает за медиабизнес, а Grey — за креатив, сообщает Adweek.
Revlon принадлежат такие бренды, как Elizabeth Arden, Elizabeth Taylor, Cutex, Almay, Mitchum. В 2016 году компания потратила на продвижение продукции 400 млн долларов. В последнем квартале продажи Revlon снизились на 1,8%, падение в Северной Америке было частично компенсировано международным ростом марки Elizabeth Arden.
Mediacom, которое сотрудничает с Revlon на протяжении семи лет, не будет участвовать в тендере. Представители Grey и заказчика отказались от комментариев.
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