Для каскадов на Нижнем пруду разработают новые перила и решётки

Такое указание дал глава Калининграда Алексей Силанов во время рабочего выезда. Также планируется принять и антивандальные меры: там будут установлены ворота, а сам каскад будут закрывать на ночь.

В этом году городские власти благоустроят территорию вокруг Верхнего озера, прогулочную зону Летнего озера в Московском районе. Во время осмотра глава города успел пообщаться и с местными жителями. Один из них передал Алексею Силанову свои пожелания.

Эдуард Поздняков, житель Калининграда:

— Чтобы как-то организованней было. Рыбу, может, какую-то запустить сюда. Было бы хорошо. Карпа, например, запустить, очень много у нас любителей в Калининграде, которые бы с удовольствием здесь семьями бы отдыхали. Зарыбить хорошо было бы.

Алексей Силанов, глава Калининграда:

— Цель всех проектов реализуемых по водоёмам — как раз и сделать максимально удобными и комфортными для отдыха и времяпрепровождения, поэтому, я думаю, мы откликнемся на просьбу рыбака и посмотрим, каковы наши возможности, чтобы это сделать.