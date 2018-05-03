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Для каскадов на Нижнем пруду разработают новые перила и решётки
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Для каскадов на Нижнем пруду разработают новые перила и решётки 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Такое указание дал глава Калининграда Алексей Силанов во время рабочего выезда. Также планируется принять и антивандальные меры: там будут установлены ворота, а сам каскад будут закрывать на ночь.
В этом году городские власти благоустроят территорию вокруг Верхнего озера, прогулочную зону Летнего озера в Московском районе. Во время осмотра глава города успел пообщаться и с местными жителями. Один из них передал Алексею Силанову свои пожелания.
Эдуард Поздняков, житель Калининграда:
— Чтобы как-то организованней было. Рыбу, может, какую-то запустить сюда. Было бы хорошо. Карпа, например, запустить, очень много у нас любителей в Калининграде, которые бы с удовольствием здесь семьями бы отдыхали. Зарыбить хорошо было бы.
Алексей Силанов, глава Калининграда:
— Цель всех проектов реализуемых по водоёмам — как раз и сделать максимально удобными и комфортными для отдыха и времяпрепровождения, поэтому, я думаю, мы откликнемся на просьбу рыбака и посмотрим, каковы наши возможности, чтобы это сделать.
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