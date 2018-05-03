Группа «Альфа»: чем прославилось секретное подразделение КГБ 

КГБ — это одна из самых засекреченных структур СССР. Очевидно, что до сих пор не все тайны КГБ раскрыты. Это порождает огромный простор для всяческих спекуляций и фантазий. КГБ приписывали сотрудничество с магами, эксперименты на людях и контакты с пришельцами. Однако постепенно в истории КГБ остается все меньше белых пятен, и общественность узнает настоящие секреты главной спецслужбы СССР. Одной из самых засекреченных структур КГБ долгое время оставалась группа «А» (они же позднее — подразделение «Альфа»). Она была создана 29 июля 1974 года по приказу председателя КГБ Юрия Андропова. Спецы из группы «А» использовались для борьбы с терроризмом, организованной преступностью и шпионами, а также для освобождения заложников. Кроме того, группа «А» часто обеспечивала безопасность первых лиц в зарубежных поездках. Толчком для создания группы послужили события на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене, когда одиннадцать членов олимпийской сборной Израиля были расстреляны палестинскими террористами. Тогда руководством СССР было принято решение о подготовке специального подразделения, способного противостоять подобным угрозам. Каждый кандидат на работу в группу «А» проходил жесточайший отбор. Принимались только сотрудники КГБ с выдающимися достижениями в спорте. Причем рассматривались не только «бойцы» (боксеры и борцы), но и легкоатлеты, конькобежцы, лыжники, пловцы. Разумеется, большим плюсом были достижения в стрельбе. Для «Альфы» разрабатывалось специальное снаряжение. В интервью бывший сотрудник группы Николай Калиткин рассказал, что в ее арсенал входили такие разработки, как бесшумный гранатомет, кейсы со встроенным огнестрельным оружием, ножи-пистолеты, а также фонарики, оборудованные электрошоком.
Захват дворца Амина
Одна из самых известных операций, в которой принимала участие «Альфа», произошла 27 декабря 1979 года. Это была первая операция «Альфы» под руководством нового главы группы — Виктора Федоровича Карпухина. Бойцы группы «А» совместно с подразделениями Советской Армии осуществили захват резиденции «Тадж-бек» в Кабуле (Афганистан), также известной как дворец Амина. В ходе спецоперации был убит президент Афганистана Хафизулла Амин. Ликвидация Амина привела к последующему вводу советских войск в страну.
Захват школы в Сарапуле
Группа «А» заслужила славу как лучшее в мире подразделение по борьбе с терроризмом. «Альфа» имеет огромный опыт освобождения заложников. В декабре 1981 года два вооруженных дезертира захватили 25 десятиклассников в городе Сарапуле (Удмуртская республика). Как выяснилось в ходе переговоров, террористы не очень хорошо продумали свой план: они требовали денег и вылета в США. Сотрудники «Альфы» представились сотрудниками МИДа и попросили зайти в школу, чтобы передать захватчикам анкеты для вылета за рубеж. Дезертиры впустили спецотряд и были тут же задержаны. Заложники не пострадали.
Захват СИЗО в Сухуми
В августе 1990 года сотрудники «Альфы» потребовались для решения нестандартной ситуации. В Сухуми (Абхазия) 75 заключенных захватили следственный изолятор. Ситуация осложнялась тем, что, в связи с кампанией по изъятию нелегального оружия в республике, в СИЗО находились три тысячи единиц различного «огнестрела». Этими винтовками завладели заключенные. Они потребовали денег, вертолета и возможности свободного вылета из Сухуми. Захватчикам был предоставлен автобус, чтобы они могли добраться до площади Ленина в центре города, где их ждал вертолет. Однако автобус был изначально заминирован специальной взрывчаткой для оглушения террористов. После активизации взрывных устройств началась перестрелка, в ходе которой было ранено двое сотрудников спецназа и ликвидировано трое заключенных. Вскоре после этого остальные участники бунта также сложили оружие.
Захват Белого дома
20 августа 1991 года перед бойцами группы «А» встала серьезная моральная дилемма — руководство КГБ приказало им захватить Белый дом и арестовать руководство РСФСР, в том числе и Бориса Ельцина. Для осуществления приказа под контроль командира группы «А» Карпухина были переданы группа «Вымпел» и подразделения МВД. Однако оценив обстановку, Карпухин пришел к выводу, что в ходе операции неизбежно пострадает много гражданских лиц. Тогда он собрал бойцов группы и изложил им свои соображения. Посовещавшись, группа отказалась штурмовать Белый дом. Это решение стоило Карпухину поста руководителя «Альфы». Уже 23 августа 1991 года он был отправлен в отставку. В том же году он занял пост руководителя Службы безопасности Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В 1993 году он открыл частное детективное предприятие. Карпухин скончался от ишемической болезни сердца в ночь с 23 на 24 марта 2003 года.
После СССР
После распада Советского союза несколько групп подразделения «Альфы», чей состав уже превышал несколько сотен человек, достались Украине, Казахстану и Белоруссии. На их основе формировались местные подразделения спецназа. Российское подразделение «Альфы» сначала перешло под руководство ФСО, затем, с 1996 года — вошло в состав Антитеррористического центра ФСБ.